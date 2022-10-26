宋晓华

图为青岛市港口景色。

宋晓华摄

非凡十年，成就青岛的非凡跨越。青岛锚定“走在前、开新局”，开创了各项事业蓬勃发展的新局面，加速迈向新时代社会主义现代化国际大都市。

向上，城市能级不断跃升

细数十年发展答卷，青岛交出了一份靓丽的成绩单：

青岛深入实施新旧动能转换重大工程，不断增强经济创新力和竞争力。全市生产总值跨越8个千亿级台阶，突破1.4万亿元；一般公共预算收入实现翻番，达到1368.3亿元。

十年间，青岛的城市能级不断跃升，城市人口也迎来重大突破。截至2021年底，青岛常住人口达到1026万人，突破千万，跻身特大城市行列。

与此同时，青岛经济发展的活力、动力和潜力不断释放，韧性、协调性和稳定性持续增强，为这座城市澎湃发展注入新动能：

加快打造24条重点产业链，智能家电、轨道交通装备产业集群入选国家先进制造业集群，新能源汽车、食品饮料等7个产业集群规模超千亿，一汽大众、芯恩、京东方等重大项目落地投产，“四新”经济、海洋经济增加值占生产总值比重均突破30%。

大力实施创新驱动发展战略，一批“国字号”研发平台加快推进，时速600公里高速磁浮交通系统、“蛟龙号”载人潜水器等“国之重器”达到世界领先水平，全市高新技术企业达到5554家、占全省27%。

不断稳投资、扩内需、增后劲、强活力，固定资产投资年均增长13%，社会消费品零售总额接近6000亿元、翻了一番，市场主体突破200万户、翻了两番，上市公司达到76家、增加2倍多，人才总量达到257万人。

这十年，青岛坚持走城乡融合发展之路，持续优化城市空间布局，全市建成区面积达到964平方公里，“大青岛”的格局已现。

工业互联网之都、先进制造业百强市、科创领军城市……青岛的发展标签更加立体硬核，标注出城市奋斗的高度。

这十年，青岛民生福祉不断增进。民生支出占财政总支出比重保持在70%左右，教育经费年均增长10.4%，医疗床位数年均增长6%，基本实现城乡居家社区养老服务全覆盖，获评首批国家食品安全示范城市，平安青岛建设深入推进……

得益于民生福祉的持续增进，青岛的城市幸福感不断提升——蝉联全国文明城市、中国最具幸福感城市、中国十大美好生活城市……这些城市荣誉接踵而至。

开放，链接更广阔的市场

8498.4亿，这是青岛2021年全市货物进出口总额，意味着青岛外贸一年间连续跨越7000亿、8000亿大关，实现历史性大跨越。这样的跨越速度，使得青岛与229个国家和地区实现外贸往来，十年间外贸年均增长7%。

十年间，向海而生的青岛港，货物、集装箱吞吐量分别跃居全球第四位、第六位，链接180多个国家和地区的700多个港口，青岛机场通航全球126座城市；实际使用外资累计达到591亿元；国际友城“朋友圈”持续扩大，拓展至47个国家85个城市。

十年间，青岛获批一系列高能级对外开放平台：2018年，中国-上海合作组织地方经贸合作示范区获批；2019年，中国（山东）自由贸易试验区获批……青岛深化高水平对外开放，上合示范区建设扎实推进，自贸试验区青岛片区29项创新成果在全省复制推广。

十年间，青岛着力深化经贸合作。外贸创新发展方面，有进出口实绩企业突破2.2万家，跨境电商进出口实现跨越式增长，服务贸易突破千亿元大关。双向投资合作方面，世界500强企业在青投资项目达到374个，对外投资覆盖全球112个国家（地区）。

此外，上海合作组织青岛峰会、跨国公司领导人青岛峰会、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会、第二届“一带一路”能源部长会议等重大国际活动在青岛成功举办，助推青岛在全球的知名度、美誉度显著提升。

当前，青岛正抢抓RCEP与“一带一路”合作机遇，发挥重大开放平台引领作用，以更高水平开放增创新优势，加快建设国际门户枢纽城市，努力让青岛开放的大门越开越大、步伐越走越实。

擘画蓝图，打造“六个城市”

面向未来，青岛擘画了发展的新方向——建设新时代社会主义现代化国际大都市，聚力打造“六个城市”。

打造现代产业先行城市，加快实体经济振兴发展，率先创建国家制造业高质量发展试验区，打造国家战略性新兴产业基地、国家级现代服务经济中心、全国都市现代农业示范区。

打造引领型现代海洋城市，对标国内外一流海洋城市，加快建设国际海洋科技创新中心、全球现代海洋产业中心、国际航运贸易金融创新中心、全球海洋生态示范中心、全球海洋事务交流中心。

打造国际化创新型城市，持续提高科技创新策源能力和企业创新能力，打造国家东部沿海重要的创新中心。

打造国际门户枢纽城市，提升综合交通枢纽功能，打造“一带一路”国际合作新平台，努力成为国内大循环的重要支点和国内国际双循环的重要战略链接。

打造宜居宜业宜游高品质湾区城市，彰显山海城湾一体特色，建设活力充沛、环境优美、社会安定、文化繁荣、开放包容的美丽湾区。

打造现代化治理样板城市，建设更高水平的平安青岛、法治青岛、文明青岛、美丽青岛和数字青岛，让城市治理体系更加完善、安全发展底线更加牢固。

“六个城市”纲举目张，是青岛建设现代化国际大都市的新使命、新内涵、新路径，也是立足青岛资源禀赋和城市底蕴，在新的历史方位审视和谋划城市未来发展做出的实际行动。

目前，青岛已起草完成“六个城市”总体《实施意见》，逐一编制了五年规划和三年行动方案，并成立了专门的领导小组和6个专班，由市委、市政府主要负责人担任领导小组组长，实行项目化、工程化、清单化推进，加快向新时代社会主义现代化国际大都市的目标迈进。

(责编：赵竹青、陈键)

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