张 凡

积极营造尊重人才、求贤若渴的社会环境，公正平等、竞争择优的制度环境，待遇适当、保障有力的生活环境，为人才心无旁骛钻研业务创造良好条件

北京加快建设高水平人才高地，支持高校创建22家高精尖创新中心；山东青岛构建以企业为主体的人才引育留用机制，让人才一心扑在研发一线；安徽合肥为高层次人才搭建平台、提供政策、优化服务，营造拴心留人的好环境……一段时间以来，各地深入实施新时代人才强国战略，把引贤纳才之门打得更开，把人才发展土壤培植得更厚，为各类人才创新创造提供了广阔天地。

人才是富国之本、兴邦大计。习近平总书记在党的二十大报告中提出，必须坚持“人才是第一资源”，深入实施“人才强国战略”，坚持“人才引领驱动”。回望百年征程，我们党始终重视培养人才、团结人才、引领人才、成就人才，团结和支持各方面人才为党和人民事业建功立业。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出全方位培养、引进、使用人才的重大部署，推动新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。作出“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源”的重大判断，明确“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的目标方向，形成“深化人才发展体制机制改革”的重要保障……习近平总书记的一系列重要论述，深刻回答了为什么建设人才强国、什么是人才强国、怎样建设人才强国的重大理论和实践问题，为加快建设人才强国提供了行动指南，奏响了人才发展与民族复兴同频共振的铿锵乐章。

统计显示，我国已成为全球规模最宏大、门类最齐全的人才资源大国。各类研发人员全时当量达到480万人年，居世界首位。在全球创新指数排名中，我国从2012年的第三十四位上升到2022年的第十一位。从脱贫攻坚的一线到疫情防控的战场，从科技创新的前沿到区域协调发展的实践，处处都闪耀着人才的身影，凝结着人才的智慧和汗水。人才队伍快速壮大，人才效能持续增强，人才比较优势稳步增强，一支规模宏大、素质优良、梯次合理、作用突出的人才队伍加速集结，呈现出百舸争流、千帆竞发、万马奔腾的火热景象。

识才爱才敬才用才，一直是我们党的优秀传统。2017年11月17日，习近平总书记同全国精神文明建设表彰大会代表合影，看到黄旭华和黄大发年事已高，关切地请他们坐在自己身边。党的十八大以来，党和国家对各领域人才给予大力关心与支持，带动全社会厚植尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，激发起广大人才矢志报国、团结奋进的精神力量。坚持营造识才爱才敬才用才的环境，是做好人才工作的社会条件。我们必须积极营造尊重人才、求贤若渴的社会环境，公正平等、竞争择优的制度环境，待遇适当、保障有力的生活环境，为人才心无旁骛钻研业务创造良好条件。

国家发展靠人才，民族振兴靠人才。今天，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。站在新的历史起点，无论是实现科技强国的奋斗目标，还是满足人民日益增长的美好生活需要，都迫切需要一批又一批德才兼备的有为人才为之奋斗。我们要锚定2035年跻身创新型国家前列、建成人才强国的目标，全方位培养、引进、用好人才，大力建设战略人才力量，加快建设世界重要人才中心和创新高地，厚植人才资源竞争优势。

海南自贸区扬帆起航，吹响人才集结的号角；雄安新区拔节生长，各路英才齐聚“未来之城”；共建“一带一路”走深走实，大量国际化、创新型人才纷至沓来……迈步新征程，深入实施新时代人才强国战略，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流，中华民族伟大复兴的中国梦必将因为亿万人民的共同奋斗而更加宏伟壮丽！

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)