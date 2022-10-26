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两部门印发通知

培训万名“乡村建设带头工匠”

2022年10月26日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月25日电  （记者丁怡婷）住房和城乡建设部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅近日印发通知，决定在培育乡村建设工匠的基础上，重点开展万名“乡村建设带头工匠”培训活动，带动乡村建设工匠职业技能和综合素质提升。

　　本次培训活动主要针对乡村建设工匠中能组织不同工种的工匠承揽农村建房等小型工程项目，具有丰富实操经验、较高技术水平和管理能力的业务骨干，重点面向农村转移劳动力、返乡农民工、脱贫劳动力。根据通知，各省根据实际需求确定培训人数，原则上每个省培训人数不少于500人。培训课时由各地结合实际需求安排，包括基础课、技能课与实训课等必要环节。

　　通知要求，省级住房和城乡建设部门会同人力资源和社会保障部门明确培训和考核要求，委托符合条件的机构进行考核，并对考核成绩合格者颁发培训结业证书，有关信息录入乡村建设工匠信息平台。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月26日 10 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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