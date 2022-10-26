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截至9月底中国登记在册个体工商户达1.11亿户

2022年10月26日09:07 | 来源：中国新闻网
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原标题：截至9月底中国登记在册个体工商户达1.11亿户

　　记者25日从中国国家市场监督管理总局获悉，截至9月底，全国登记在册的个体工商户1.11亿户，占市场主体总量的三分之二，带动就业近3亿人。

　　当天，中国国务院对外公布《促进个体工商户发展条例》(下称《条例》)。中国国家市场监管总局表示，《促进个体工商户发展条例》是在原《个体工商户条例》基础上制定的，总结固化了促进个体工商户发展的一系列政策措施和经验做法，具有创新性和可操作性，有利于稳定预期、提升信心。

　　国家市场监管总局透露，截至9月底，全国登记在册的个体工商户1.11亿户，占市场主体总量的三分之二，带动就业近3亿人，在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着重要作用。

　　受疫情频发、消费低迷等多重因素影响，个体工商户生存发展仍面临经营成本、经营场地、招工用工、贷款融资等诸多方面的困难，市场预期不稳、发展信心不足。调查显示，今年以来，近八成个体工商户月均营业收入在1万元人民币以内。

　　国家市场监管总局表示，无论是着眼于当前纾困或是长远发展，都需要从整体上谋划，从立法层面加强顶层设计，进一步明确定位、优化环境、稳定预期。

　　国家市场监管总局称，《条例》在认真总结疫情以来有关部门出台扶持个体工商户发展政策措施的基础上，对个体工商户立法进行了重新定位，将已出台的各项政策措施进行汇总集成，从财税、金融、社保、就业、转型升级、信息服务、表彰奖励、困难救助、监测分析等各个方面，对促进个体工商户发展作出制度安排。

　　《条例》很多具体制度安排具有含金量、短期可见成效。特别对个体工商户实施分型分类、加强公共服务平台建设、取消变更经营者仅限于家庭成员之间的限制、改革年报制度等作出安排，有利于解决个体工商户“急难愁盼”的突出问题，从整体上提升发展质量。(刘文文)

(责编：赵竹青、陈键)
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