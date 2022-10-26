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国资委：前三季度中央企业经济效益稳步增长

2022年10月26日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：国资委：前三季度中央企业经济效益稳步增长

　　据国资委网站25日消息，前三季度中央企业生产经营平稳有序，经济效益稳步增长，总体运行在合理区间。

　　效益增速企稳回升

　　前三季度，中央企业累计实现营业收入29.0万亿元，同比增长10.9%；累计实现利润总额2.1万亿元，同比增长5.7%，增速比1-8月回升0.7个百分点，其中，9月当月中央企业实现利润总额2367.8亿元，同比增长11.4%；累计实现净利润1.6万亿元，同比增长4.7%，增速比1-8月回升1个百分点，9月当月实现净利润1805.4亿元，同比增长13.8%，扭转了7月、8月效益下行态势。

　　运行质量持续提升

　　一是研发投入快速增长，前三季度中央企业研发经费投入同比增长17.5%，研发经费投入强度同比提高0.12个百分点。二是经营效率稳中有升，前三季度中央企业年化全员劳动生产率75.5万元/人，同比增长10.2%；营业收入利润率7.2%，总体保持在较高水平。三是降本节支成效显现，前三季度中央企业百元营业收入支付的成本费用93.9元，同比下降0.3元，在营业收入增速超过10%的同时，销售费用、管理费用、财务费用均实现同比下降。四是偿债能力保持稳定，9月末中央企业整体资产负债率64.8%，环比下降0.2个百分点。

　　固定资产投资平稳增长

　　前三季度中央企业累计完成固定资产投资(不含房地产)2万亿元，同比增加1122.1亿元，增长5.9%。中央企业加大基础保障行业固定资产投资力度，前三季度石油石化、电网、火电、通信等行业固定资产投资合计1.3万亿元，是中央企业扩大有效投资的主力军。9月当月中央企业完成固定资产投资3185.6亿元，月度投资规模连续五个月同比增长。

　　税收贡献稳步增加

　　自2021年以来，中央企业上交税费始终保持两位数增长。今年前三季度中央企业累计上交税费2.1万亿元，同比增长15.2%，增速比上半年加快0.8个百分点；百元营业收入支付的税费7.4元，同比增加0.3元；超过三成中央企业上交税费增速超过20%。

　　全力完成迎峰度夏能源保供任务

　　三季度，面对迎峰度夏严峻形势，中央煤炭企业日均产量同比增产14.1%，自产煤中长期合同签约率超过93.6%，向下游企业让利超过1100亿元；中央煤电企业发电量同比增长9.4%，占全国比重62.6%，高于装机规模占比3.1个百分点；中央电网企业累计组织跨区跨省支援914余次，调剂电量177.7亿千瓦时，有力保障了川渝地区电力供应安全。中国国新和四家发电企业已发行780亿元保供特别债，有效解决发电企业负债率高、融资难问题，为迎峰度冬能源保供提供充足资金支持。

　　减租让利助力中小企业纾困解难

　　前三季度中央企业累计为服务业小微企业和个体工商户减免房租146.9亿元，减免金额已相当于2020年全年的2倍。汽车企业对2022年6月30日前发放的商用货车消费贷款给予6个月延期还本付息政策支持，涉及贷款金额约570亿元。通信企业坚决落实降资费要求，9月末中小微企业宽带和专线平均资费下降超过10%，惠及用户1500余万户。电网企业实行“欠费不停供”，优化服务降低办电成本。

(责编：赵竹青、陈键)
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