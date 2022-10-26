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前三季度中国财政收入153151亿元

2022年10月26日09:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：前三季度中国财政收入153151亿元

　　中国财政部25日公布的数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入153151亿元(人民币，下同)，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。其中，全国税收收入124365亿元，扣除留抵退税因素后增长1%，按自然口径计算下降11.6%；非税收入28786亿元，比上年同期增长23.5%。

　　1-9月累计，主要税种收入增幅不同。其中，国内增值税33347亿元，扣除留抵退税因素后增长2%，按自然口径计算下降33.4%。国内消费税13108亿元，比上年同期增长7.3%。企业所得税36409亿元，比上年同期增长2.1%。个人所得税11360亿元，比上年同期增长9.1%。资源税2682亿元，比上年同期增长54.9%。

　　同期，进口货物增值税、消费税15251亿元，比上年同期增长11.3%。关税2161亿元，比上年同期下降3%。出口退税14875亿元，比上年同期增长16%。

　　1-9月累计，土地和房地产相关税收中，契税4395亿元，比上年同期下降27.1%；土地增值税5166亿元，比上年同期下降8.9%；房产税2417亿元，比上年同期增长12.8%；耕地占用税1056亿元，比上年同期增长26.3%；城镇土地使用税1596亿元，比上年同期增长8%。

　　1-9月累计，全国一般公共预算支出190389亿元，比上年同期增长6.2%。其中，教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水等支出较多。科学技术支出6516亿元，比上年同期增长14%。

　　财政部公布的数据还显示，1-9月累计，全国政府性基金预算收入45898亿元，比上年同期下降24.8%。其中，地方国有土地使用权出让收入38507亿元，比上年同期下降28.3%。(记者 赵建华)

(责编：赵竹青、陈键)
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