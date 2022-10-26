原标题：证监会：扩大高水平制度型开放 拓宽境外上市融资渠道

据证监会官网25日消息，10月24日，中国证监会召开党委(扩大)会议，认真传达学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神。

会议指出，要深刻领会党的二十大关于坚持以经济建设为中心、发展是党执政兴国的第一要务的重要论述，坚持社会主义市场经济改革方向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，深入落实“两个毫不动摇”，进一步坚定对中国经济长期向好发展的信心。资本市场要服从和服务于这个大局，坚持金融服务实体经济的宗旨，全面深化改革，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，加快建设中国特色现代资本市场。

(责编：赵竹青、陈键)

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