记者 代小佩 操秀英

原标题：在新征程上奋力实现高水平科技自立自强

“新征程的号角已经吹响，作为科技工作者，我们要深入学习贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，凝心聚力，攻坚克难，勇攀高峰，着力推动高水平科技自立自强。”在10月25日中国科协召开的科技工作者代表学习贯彻党的二十大精神座谈会上，中国科学院院士、吉林大学化学学院教授、吉林省科协主席、党的二十大代表于吉红表示，要不断提升高水平科技自立自强的深度、广度和厚度。

连日来，广大科技工作者掀起一股学习贯彻党的二十大精神热潮。一大批院士专家立足各自岗位，对标党的二十大报告，谈成就、谈体会、谈使命、谈行动。

为中国式现代化提供科技动力

党的二十大报告提出加快实施创新驱动发展战略。围绕这一目标，于吉红建议，要充分发挥基础研究源头作用，大力推进原创性、引领性科技攻关。同时，要充分发挥战略科技力量作用，努力构建世界人才中心和创新高地的战略支点。

“我对报告中关于加快实施创新驱动发展战略，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，全方位夯实粮食安全根基等内容印象特别深。”中国工程院院士、中国农业科学院原副院长、中国作物学会理事长万建民说，以国家战略需求为导向，农业科技工作者要加快强化生物育种原始创新和产业化应用，助力打赢种业翻身仗。从源头科技上支撑国家粮食安全，要提升我国农业生物育种的创新能力，推进我国生物育种产业化，健全现代种业科技创新体系，为实现乡村振兴和农业农村现代化提供坚实的科技支撑。

“强化科技战略咨询是我们的使命担当。”在10月24日召开的中国工程院学习贯彻党的二十大精神院士座谈会上，中国工程院能源与矿业工程学部主任周守为院士说，在做好已有品牌项目如能源革命、能源安全的战略研究基础上，将部署一批新的战略咨询项目，包括如何实现有计划分步骤实施碳达峰、碳中和以及怎么做到消费总量和强度双控等主题。

加快实现高水平科技自立自强对能源资源领域的科技工作者也提出了明确要求。“能源和矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，事关国计民生和国家安全。”贵州省地质调查院自然资源部基岩区矿产资源勘查工程技术创新中心主任周琦表示，作为一名新时代地质科技工作者，将以国家战略需求为导向，加强智能找矿勘查核心关键技术攻关，努力实现地质找矿新突破，为确保国家能源资源安全作出新贡献。

多位院士专家还提到，打赢关键核心技术攻坚战，实现高水平科技自立自强，要进一步发挥新型举国体制优势。

着力造就一批拔尖创新人才

千秋基业，人才为先。人才，是被院士专家们反复提到的高频词。

如何努力培养造就更多大师、战略科学家？中国工程院土木、水利与建筑工程学部主任聂建国院士表示，今后一定要给院士候选人提出更高标准和要求，“年轻的候选人不要为了奔院士搞出短平快的项目，我在我们学部提出，鼓励出综合成果、出系统成果、出大成果，这样才能有效解决重大核心问题。”

中国地震局地质研究所研究员张会平表示：“未来5年将显著提升我国地震科技创新自主能力，形成一支国际一流的地震科技人才队伍，为防震减灾事业高质量发展提供高水平的科技供给，为保障人民群众生命财产安全、全面建设社会主义现代化国家新征程贡献力量。”

“我们要既产出成果，又产出人才。”中国科学院计算技术研究所智能处理器研究中心主任、研究员陈云霁表示，贯彻落实党的二十大精神，除了要敢于进行原创性引领性的研究，还要锻炼和培养更多科技创新人才，为我国高科技长远发展筑牢人才资源基础。

陈云霁希望通过开展信任性支持和成果性支持，推动科技人才找准科技问题，明确主攻方向。同时，进一步激发科技人才创新活力，引导科技人才尤其是基础研究人才，把学术兴趣与国家需求相结合，系统性、综合性培养科技人才，对人才进行分类评价和管理，“强化科研诚信和科研伦理体系建设，培养一批具有充足时间、充沛精力、充满斗志的科技人才。”

北京大学第一医院副院长杨莉认为，我国医学人才队伍的创新能力还有待提升。作为一名医学教师，她正尝试通过基础医学和临床医学相结合的培养方式，锻炼医学学生的系统性思维，同时推动学科交叉发展，致力于培养一批卓越的医学科学家。“我们希望培养出一批复合型医学人才、科学型医学人才和临床型医学人才，释放创新活力，引领医学发展，满足患者的临床需求。”

用科技创新增进民生福祉

江山就是人民、人民就是江山。“以人民为中心的发展思想和人民至上、生命至上的崇高理念，始终贯穿于党的二十大报告。”张会平表示，将立足岗位不断开拓创新，传承好老一辈的科学家精神，紧紧围绕新时代国家重大战略需求和科技前沿，为保障人民群众生命财产安全，积极投身于防震减灾事业中。

党的二十大报告提出，推进健康中国建设。中国工程院医药卫生学部副主任李松院士建议，要加强重大疫情防控救治体系建设，坚持向科学要答案、要方法，应尽快启动国家重大新药创制专项的接续实施。“重大新药创制专项2020年就结束了，一个重大的国家科技项目如果不能接续实施，在爬坡过坎时中断会造成很大的影响。”

面向人民生命健康加快科技创新，科技工作者重任在肩。“坚持为人民健康服务。”杨莉也表示，作为临床医学实践者和医学科技工作者，要立足临床医学的主战场，坚持医学科技创新，因为中国的医学发展比过去任何时候都更加需要科技创新来提供动能和支撑。

农业农村部规划设计研究院农村能源与环保研究所所长沈玉君从事农业农村废弃物资源化利用研究，她将持续深入开展绿色发展核心技术攻关和应用，开发畜禽粪污、农作物秸秆、垃圾等废弃物资源化利用的技术、设备和产品，践行绿水青山理念，让老百姓吃得放心、吃出健康。

(责编：赵竹青、陈键)

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