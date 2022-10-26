优化债务融资，是增强服务实体经济效能的重要手段。近年来，交行安徽省分行践行投融资一体化的“大投行”经营理念，依托总部驻沪及集团全牌照优势，努力搭建从“资产端”到“资金端”的合作“生态圈”，全面发力安徽多层次资本市场，打造服务区域经济发展新引擎。

聚焦重要规划，“引资入皖”促发展

地方大项目规划建设，离不开资金的助力支持。近年来，交行安徽省分行聚焦安徽“双招双引”“三重一创”等重要发展规划以及国企改革三年方案实施进程，引导集团内外资金对接区域优质资产，搭建资本市场“朋友圈”，“引资入皖”支持安徽传统产业升级和新兴产业体系打造。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司是合肥基础设施建设的重要实施主体，总资产规模在全国同类企业中名列前茅。今年5月24日，作为独立主承销商，交行安徽省分行成功为其发行25亿元中期票据，期限7年，票面利率3.46%。据了解，此举创下了交通银行史上独立主承销7年以上债券规模最大、利率最低的纪录。

截至三季度末，交行安徽省分行服务各类私募基金项目共计27个，总规模近440亿元。并购融资规模位居市场第2位，联动集团外内外金融机构，以股权、信托、租赁等方式向市场提供表外融资近110亿元，特别是协同交银国际子公司成功股权投资安徽省内某汽车制造企业，积极助力汽车电子国产化替代。

围绕安徽“准上市板块”，交行安徽省分行对接服务安徽“迎客松行动”计划，邀请专家来皖开展就近指导，推动“产业+资本+金融”有机融合，以优质金融服务积极支持Pre-IPO企业加快挂牌上市进程。特别是聚焦安徽打造“科技创新策源地”，成立科技金融专班，支持科技创新“栽树工程”，助力科技成果转化，助力行业重点企业快速成长。截至9月末，该行科技企业贷款、科创贷款增幅分别为49.87%、124%。

联合境外分行，创新债券承销服务模式

为满足在皖企业直接融资需求，近年来，交行安徽省分行聚焦债券市场，着力做好境外债、绿色债、长久期债券等新模式运用，着力提升复杂金融产品交付能力，有效引入境外投资机构，实现主承销债券的量增价降，积极降低社会融资成本。

合肥市产业投资控股（集团）有限公司是服务合肥战略性新兴产业发展的重要平台。合作过程中，安徽交行积极响应客户境外债券融资需求，通过“总行+港行+分行”立体化推动模式，逆市完成合肥产投5亿美元无抵押境外债发行。据悉，该业务是交行安徽省分行最大规模的境内外联动债券承销项目。

“交行安徽省分行债券业务快速发展，既彰显了国有大行以低融资成本服务实体经济的责任担当，也为我们做大做深‘资本市场朋友圈’打下坚实基础，是发挥集团综合经营优势，实现服务实体经济与自身高质量发展有机统一的典型举措。”交行安徽省分行相关负责人介绍，下一步交行安徽分行将坚决扛起稳住经济大盘的责任，一手提前对接铺量资本市场，一手协同交总行和各子公司，践行“大投行”理念，以综合化服务全面对接安徽多层次资本市场，创新模式、探索产品，实现服务实体经济规模、质量再提升。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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