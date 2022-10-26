原标题：奋进新征程 建功新时代丨累计投入超万亿元，平安人寿引金融“活水”服务实体经济高质量发展

金融是经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。党的十八大以来，我国金融业发展取得新的重大成就，金融服务实体经济能力显著增强，金融与实体经济良性循环逐步形成。

作为负责任的大型险企，平安人寿坚持引导金融“活水”流向“实”处，积极创新保险资金的运用方式，提升资金配置效率，通过多元化投资手段，加大重点领域金融支持力度，推动产业结构优化调整，为实体经济高质量发展持续注入动能。截至2022年9月末，平安人寿总资产已超过3.9万亿元，是十年前的3.8倍；通过地方政府债券、债权/股权投资计划、信托计划、PE、铁路建设基金优先股等方式，支持实体经济余额达1.14万亿元。

十年砥砺奋进，平安人寿始终坚持与国家经济社会发展同频共振。平安人寿党委书记、董事长杨铮表示，饮水思源，公司将持续以金融“活水”支持实体经济，切实履行好服务经济发展、保障社会民生的天职和使命。

关注重点领域 着力服务国家战略

响应国家战略，立足立业初心，平安人寿将资金运用到关系国计民生的重点领域，长期服务国家重大区域战略，支持高端制造产业，持续推进乡村振兴。

在服务国家重大区域战略方面，截至2022年三季度末，平安人寿通过债权计划、信托计划，为广东省高速公路、核能、会展中心、人才安居房等项目投资超过400亿元，有力支持粤港澳大湾区经济建设。此外，平安人寿累计投资近百亿元，为“一带一路”提供资金支持，助力开展“一带一路”相关港口、陆上交通枢纽等基础设施重大工程建设项目的建设。

在支持高端制造业方面，2021年，平安人寿为“渝资光电项目”投资约32亿，为重大半导体产业项目提供资金支持，支持国家数字产业化建设和智能制造产业发展，助力地方实体经济高质量转型发展。

在助力乡村振兴方面，平安人寿出资约19亿参与“贵州水利项目”，为贵州水网建设引入金融“活水”，破解区域性水资源短缺和工程性缺水问题。

支持基建建设 实现金融与实体经济良性循环

平安人寿积极发挥险资规模大、期限长、投资稳的天然优势，长期助力基础设施建设，为实体经济“输血”“增氧”。

2007年12月27日，由中国平安牵头组建的保险团队集体出资160亿元人民币，投资京沪高速铁路项目。其中，平安人寿出资60余亿元，为这条纵贯南北的铁路“大动脉”进行输血，为其健康快速发展提供动力。这也是中国保险企业首次联合投资大型基础设施项目，实现了保险资金在基础设施投资上的重大突破，促进了金融与实体经济双赢的良性循环。

此外，平安人寿也持续将金融活水输送到传统基建领域。2020年以来，平安人寿参与投资城市轨交建设超300亿元，帮助北京、成都、长沙、南昌、宁波、青岛、武汉、厦门、郑州等城市轨道交通基础设施建设。

探索“绿色金融” 助推双碳目标实现

平安人寿响应“3060”双碳行动号召，履行绿色金融和可持续发展要求，增加绿色投资，支持经济社会绿色转型发展。截至2022年上半年，平安人寿通过资本市场、非资本市场投向绿色、普惠、社会责任投资(ESG)的累计规模约6480亿元，涉及清洁能源、节能环保、基础设施、高速公路等众多领域。

例如，在助力清洁能源投资方面，2020年以来，平安人寿通过“深圳能源项目”“中国广核项目”“国电投黄河项目”等项目投资超130亿元，支持风电、光电、水电等清洁能源产业快速发展，助力实现能源绿色低碳转型。2021年，平安人寿作为中广核风电项目核心战略投资人，增资20亿元，通过项目端、资金端双重赋能，持续加大风电和光伏等清洁能源项目开发及运营。

在支持“美丽中国”建设方面，平安人寿深度参与环保、水务、污染防治等领域的投资建设，2020年，投资“北控水务项目”64亿元，为推动生态文明建设，打好污染防治攻坚战，实现“美丽中国”建设目标贡献力量。

在践行ESG发展方面，今年4月，平安人寿联合中债金融估值中心有限公司，发布市场上首支由保险公司发布的ESG债券指数 “中债-平安人寿ESG整合策略信用债指数”，旨在以ESG投资作为推动行业高质量发展的重要抓手，充分发挥寿险长期资产配置经验与优势，推动行业长期稳健投资与社会可持续发展。

中国平安董事长马明哲表示，金融的天职和宗旨是服务实体经济，要把服务实体经济作为发展着力点，要为实体经济和国家重要战略、重大建设引入“活水”，保驾护航。平安人寿表示，展望未来，公司将进一步加大对实体经济的支持力度，不断增强服务实体经济质效，为稳定宏观经济大盘、促进经济行稳致远贡献保险力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经