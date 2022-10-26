国办发文：降低企业融资和个人消费信贷成本
2022年10月26日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者罗知之）据中国政府网消息，近日国务院办公厅印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。
《方案》明确，抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策，金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法，银行要完善内部考评和尽职免责规定，形成激励机制。
具体举措为，继续深化利率市场化改革，发挥存款利率市场化调整机制作用，释放贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革效能，促进降低企业融资和个人消费信贷成本。督促21家全国性银行完善内部考核、尽职免责和激励机制，引导商业银行扩大中长期贷款投放，为设备更新改造等配足融资。
(责编：罗知之、高雷)
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