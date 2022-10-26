人民网北京10月26日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，近日国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提出，再推出一批便民服务措施，解决好与人民群众日常生活密切相关的“关键小事”。

具体举措包括，一是延长允许货车在城市道路上通行的时间，放宽通行吨位限制，推动取消皮卡车进城限制，对新能源配送货车扩大通行范围、延长通行时间，进一步便利货车在城市道路通行。

二是加快开展“互联网+考试服务”，建立中国教育考试网统一用户中心，丰富和完善移动端功能，实行考试信息主动推送，进一步提升考试成绩查询和证书申领便利度。

(责编：申佳平、高雷)

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