国办发文：开展“互联网+考试服务”
2022年10月26日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，近日国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提出，再推出一批便民服务措施，解决好与人民群众日常生活密切相关的“关键小事”。
具体举措包括，一是延长允许货车在城市道路上通行的时间，放宽通行吨位限制，推动取消皮卡车进城限制，对新能源配送货车扩大通行范围、延长通行时间，进一步便利货车在城市道路通行。
二是加快开展“互联网+考试服务”，建立中国教育考试网统一用户中心，丰富和完善移动端功能，实行考试信息主动推送，进一步提升考试成绩查询和证书申领便利度。
(责编：申佳平、高雷)
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