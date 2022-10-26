原标题：中再集团：以服务实体经济践行 中央金融企业责任担当

中再集团作为再保险国家队、主力军，不忘初心，牢记使命，坚守保险保障本源，充分发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用，积极服务实体经济，深入践行中央金融企业责任担当，为中国式现代化贡献中再力量。

推动服务实体经济与高质量发展相融并促。中再集团始终坚持服务实体经济这一国家经济发展的着力点，围绕“三新一高”要求，将服务实体经济作为推动战略规划落地、发挥行业头雁作用、促进高质量发展的重要体现，以产品创新为关键抓手，挖掘细分领域和新兴需求，深化“再保直保化、直保客户化”，创新推出“保险+科技+服务”的综合风险解决方案，在科技自立自强、中小微企业发展等重点领域，差异化地打造新亮点、新特色，主动融入国家经济社会发展大局。

服务支持农业发展，助力保障粮食安全。确保粮食安全是重大战略性根本性问题。中再集团在服务粮食安全领域有着优良传统。近年来，为“三农”领域累计提供再保险保障超人民币5000亿元，支持辽宁、河北、广东、湖北等省份高标准农田建设保险试点落地，配合国家落实三大粮食作物完全成本保险和收入保险在13个主产省产粮大县全覆盖。截至9月末，直接农业保险为211.9万户次农户，1.1亿亩次土地、1.9亿头(只)畜禽提供487亿元风险保障，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。全面支持特色农业、新型农业主体发展，创新推出“保险+期货”综合金融服务项目，为农业发展中的多种风险提供保障，极大地调动农户的生产积极性。截至9月末，共为青海、甘肃等地区的3428户次种植、养殖经营户提供12亿元风险保障。完成全国首单农业碳汇保险落地，为福建省福鼎市30余万亩生态茶园提供碳汇损失风险保障。

服务关键核心技术突破，助力建设科技强国。中再集团坚持“国家哪里需要，就保障到哪里”的理念，全面对接航空航天领域特殊风险保障需求，提供稳定可持续的再保险风险保障和专业技术服务，承保了国产大飞机C919等一系列国家重大科技项目,并为卫星发射、在轨运行，以及气象预测、灾害预警、海洋观测等应用服务提供全面风险保障。

高端制造业具有高投入高风险的特征。中再集团瞄准“卡脖子”领域攻关，开发覆盖集成电路产业链的一揽子保险新品种，提供全面风险保障支持。截至9月末，直接保险为338家相关企业提供了971亿元的风险保障，较去年同期增长78%。中再集团在海洋工程、轨道交通、环保装备等高端制造领域加大保险保障力度，针对首台(套)重大技术装备研发定制化创新型综合保险产品。今年以来，支持了江南造船、南京高速齿轮等公司的首台(套)重大技术装备项目。截至9月末，已提供了273.6亿元的首台套再保险风险保障,为国家科技自强提供相关风险保障1309.6亿元，为产业优化升级提供风险保障1636.2亿元，同时，引导资金向重大技术装备攻关，专精特新企业发展等方面倾斜。截至9月末，服务产业优化升级相关投资余额287.6亿元。

服务新型能源体系构建，助力实现“双碳”目标。中再集团发挥特色优势，推动再保险、直接保险、保险资金运用同向发力，支持构建新型能源体系。为国家重大核能设施提供全生命周期再保险风险保障超5000亿元。重点支持了我国完全自主知识产权第三代核电技术“华龙一号”示范工程、全球唯一带核运行的四代核电机组示范工程、我国在运装机容量最大的核电站、世界最大抽水蓄能电站等国家重点工程项目。强化在支持新能源领域的产品创新，推动国内首单商业化新能源汽车国产芯片质量安全责任保险业务落地，行业首创光伏发电量损失补偿保险，积极拓展光伏发电功率衰减保险，签发行业首单“绿色建材保证保险”。截至9月末，累计为近3900家核能、风电、光电、储能等绿色能源产业企业提供1963亿元风险保障，同比增长106.7%。支持188个绿色能源工程项目，提供风险保障超265亿元，同比增长126.7%。

服务中小微企业发展，助力激发企业活力。保市场主体就是保经济基本盘。中再集团创新定制了系列特色产品，仅今年三季度就服务中小微客户近5万家、提供风险保障850余亿元。积极推广工程招标、农民工工资支付、关税等保证保险，截至9月末，服务企业达3.6万家，为中小微企业减少资金占用376亿元。扩展中国企业海外安全保障，为中资保险公司首单海外工程保函提供独家再保险支持，创新研发首款专属中国企业在海外使用的单项工程职业责任保单。新增小微企业贷款专项金融债券，间接为小微企业、个体工商户解决融资难题。

(责编：曹淼、李源)

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