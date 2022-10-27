张保淑 金 凤

中国空间站梦天实验舱与长征五号B遥四运载火箭组合体。（摄于十月二十五日）

新华社发

9月25日，广东省惠州市，中广核广东太平岭核电项目华龙一号2号机组核岛穹顶吊装。

黄辉延摄

党的二十大擘画了党和国家事业发展的宏伟蓝图，吹响了全国人民奋进新时代的嘹亮号角。

连日来，习近平总书记所作的党的二十大报告，在广大科技工作者和教育工作者特别是中国科学院院士、中国工程院院士群体中，引起强烈共鸣和热烈讨论。院士们纷纷表示，要以党的二十大精神为行动指南，为深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为加快实现高水平科技自立自强、全面建设社会主义现代化国家，作出更大贡献。

潜心奋斗十年

科创成就非凡

党的二十大报告全面总结了新时代十年来极不寻常、极不平凡的伟大成就，其中在科技方面，报告指出，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新型国家行列。

作为中国载人航天工程空间站系统总设计师，中科院院士杨宏倍感自豪，他参与领衔的载人航天领域的成就出现在报告中，成为新时代科技创新的典范之一。“中国空间站坚持系统谋划，独立自主一体化设计空间站三舱，使多舱段、多航天器的系统可整合重构，形成了中国特色空间站方案。”杨宏说。随着梦天实验舱近日发射升空，“天宫”的“T”字基本结构将搭建完成，我国向着建成空间站的目标又迈出重要一步。

所取得的卓越创新成就被写进党的二十大报告的还有中国工程院院士唐长红，作为国产大型运输机运-20“鲲鹏”的总设计师，他率领中国航空科技工作者日夜兼程、攻坚克难，终于实现了中国“鲲鹏”遨游蓝天的梦想。

唐长红说，党的二十大报告关于新时代十年成就的总结充分彰显了中国力量和中国速度，也让世界感受到了中国精神。他表示，在建功新时代、奋进新征程的道路上，航空科技工作者和航空工业建设者正肩负强军兴装、航空强国重任，责任无比重大，使命无比光荣，他将始终把国家需要、人民需要作为奋斗目标，坚守航空报国、航空强国初心使命，自立自强、笃行不怠，为祖国科技强军事业再立新功，以优异的成绩迎接中国人民解放军建军100周年。

集中力量攻关

制度优势凸显

新时代的科技创新成就是广大科技工作者在党的领导下干出来的，十年来，科技战线按照“创新是引领发展的第一动力”的要求，加快建设科技强国，努力实现高水平自立自强。党的二十大报告进一步提出：“加快实施创新驱动发展战略……加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。”

杨宏表示，中国空间站工程是体现科技高水平自立自强、发挥新型举国体制优势协同攻关取得突破的代表性案例。中国航天一直遭遇一些国家的封锁，但中国航天瞄准国际航天科技前沿，奋力走出一条独立自主建造世界先进水平空间站的道路。载人航天工程技术复杂、规模宏大，走自主发展之路面对的困难之大可想而知，中国航天靠什么取得成功呢？杨宏认为，中国航天制胜的法宝是，坚持党的集中统一领导，坚持社会主义集中力量办大事的新型举国体制。正是在党的领导下，全国上千家科研院所、大专院校等研制单位协同参与，大力发扬“两弹一星精神”和“载人航天精神”，充分发挥新型举国体制优势，在关键核心技术领域实现密集突破。

在中国科学院院士方成看来，中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”就是“集聚力量进行原创性引领性科技攻关”的一大硕果。作为“羲和号”科学总顾问，方成指出该卫星从立项之初就立志“要走国内前人没有走过的路，做国外没有做过的研究”。截至今年8月底，“羲和号”已经创下5项国际首次，观测到了近100个太阳爆发活动，为人类进一步深入认识太阳的起源和演化作出了重要贡献。“未来，我们要继续坚持走自力更生、自主创新的发展道路，努力探索科学前沿，发现和解决新的科学问题。”方成说。

三大战略协同

坚持教育优先

人才是第一资源，也是创新活动中最为活跃、最为积极的因素，而人才的培养在于教育。党的二十大报告统筹教育发展、科技创新、人才培养指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

党的二十大报告第一次把三大战略即科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略摆放在一起，既坚持了教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，又强调了三者之间的有机联系，通过协同配合、系统集成，共同塑造发展的新动能新优势。院士们认为，三大战略共同服务于创新型国家的建设，要在坚持创新驱动、坚持人才是第一资源的同时，坚持把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋，突出教育的基础性、先导性、全局性地位和作用。

中国科学院院士、河南大学校长张锁江表示：党的二十大报告从突出创新在我国现代化建设全局中的核心地位出发，把科技、教育、人才三方面进行统筹部署，集中表达，内涵深刻，很富有新意。作为高等教育工作者、科技工作者，我深感责任重大、使命光荣。河南大学将以党的二十大精神为指引，坚持社会主义办学方向，牢记立德树人的根本任务，积极探索以卓越创新为核心的新型办学之路，早日建成中国特色、世界一流的研究型综合性一流大学，为国家科技自立自强和高质量发展作出新的更大贡献。

中国工程院院士、南京航空航天大学校长单忠德表示：“党的二十大报告进一步坚定了我们朝着中国特色、世界一流大学目标阔步迈进的信心和决心。南京航空航天大学将继续把牢社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，突出航空航天办学特色，营造开放发展办学生态，全面赋能高水平人才培养和高水平科技自立自强。”

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃表示：“我们要把党的二十大精神贯彻落实到学校改革发展各项工作中，坚持立德树人，以特色学科为引领，打造交叉融合的品牌学科群，持续推动温医向‘双一流’迈进。我们将坚持‘四个面向’，主动对接国家战略需求，以‘中国眼谷’‘中国基因药谷’、国家工程技术研究中心等高能级平台为抓手，实现更多原创性、引领性研究成果和高质量转化，在教育、科技和医疗卫生事业高质量发展新的‘赶考’之路上贡献更多温医力量。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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