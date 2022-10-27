原标题：中国第39次南极科学考察队出征

中国第39次南极科学考察队首批队员，10月26日上午乘坐“雪龙2”号极地科学考察船，从位于上海的中国极地考察国内基地码头出征，奔赴南极执行科学考察任务。

10月26日，人们在位于上海的中国极地考察国内基地码头欢送中国第39次南极科学考察队首批队员出征南极。新华社发（自然资源部中国极地研究中心供图）

据介绍，中国第39次南极科学考察队共255名队员，分两批出征南极，第二批将于10月31日乘坐“雪龙”号极地科学考察船从上海出发。这是我国第三次谱写“双龙探极”的新篇章，考察队预计2023年4月上旬返回国内。

10月26日，中国第39次南极科学考察队首批队员乘坐“雪龙2”号从上海起航奔赴南极。新华社发（自然资源部中国极地研究中心供图）

中国第39次南极科学考察将围绕南大洋重点海域，对全球气候变化的响应与反馈等重大科学问题，开展大气成分、水体环境、沉积环境、生态系统等相关领域的调查研究工作。

考察队还将在中山站、泰山站、昆仑站沿线进行冰雪环境监测、天文观测；利用“雪鹰601”固定翼飞机，开展对伊丽莎白公主地等区域的冰下地形进行探测；对中山站、长城站进行越冬人员轮换及物资补给。

10月26日，中国第39次南极科学考察队首批队员乘坐“雪龙2”号从上海起航奔赴南极。新华社发（自然资源部中国极地研究中心供图）

总长约122米、宽约22米、设计排水量近1.4万吨、续航力达到2万海里的“雪龙2”号，是我国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船。

26日，上海边检总站外高桥边检站优化勤务模式，实行“窗口前置+一站办结”通关便利举措，为“雪龙2”号及近百名随船人员安全快速办结出境边防检查手续，助其顺利出境。（记者王立彬、杨恺）

(责编：赵竹青、陈键)

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