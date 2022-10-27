原标题：商务部：前三季度我国网络零售市场总体呈增长态势

新华社北京10月26日电（记者谢希瑶）商务部电子商务司负责人26日介绍，前三季度，我国网络零售市场总体呈增长态势。商务大数据对重点电商平台监测显示，前三季度，18类监测商品中有7类商品销售额增速超两位数。

根据商务大数据监测，前三季度全国网络零售市场主要呈现以下特点：

部分商品品类销售实现两位数增长。其中，中西药品、金银珠宝、建筑及装潢材料、粮油食品网络零售同比分别增长31.3%、29.7%、21.2%和18.6%。

东北和中部地区增速较快。东北和中部地区网络零售额同比分别增长13%和8.9%，比全国增速分别高出9个和4.9个百分点；西部和东部地区网络零售额同比分别增长4%和3.5%。

在线服务消费逐步恢复。在线餐饮销售额同比增长1.8%；在线旅游产品和景点门票销售额同比降幅比1月至8月收窄2.2个百分点。

农产品网络零售增长显著。全国农村网络零售额同比增长3.6%；其中，农村实物商品网络零售额同比增长4.8%，全国农产品网络零售额同比增长8.8%，增速比去年同期提升7.3个百分点。

国家统计局此前发布数据显示，前三季度全国网上零售额9.59万亿元，同比增长4%；其中，实物商品网上零售额8.24万亿元，同比增长6.1%，占社会消费品零售总额的比重为25.7%。

(责编：赵竹青、陈键)

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