原标题：高技能人才培养按下“快进键” 上百所专精特新产业学院将加快建设

近年来，我国高技能人才数量大幅增长，但从整个就业和经济发展需求看总量仍然不足。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，明确提出构建以行业企业为主体、职业学校为基础、政府推动与社会支持相结合的高技能人才培养体系。

为充分发挥专精特新企业在促进教育资源优化配置等方面的作用，探索创新产教合作模式，工信部中小企业发展促进中心启动开展“专精特新产业学院”建设工作。高技能人才培养按下“快进键”。

在天津举行的首届世界职业院校技能大赛上，参赛选手在进行发动机拆卸维护展演。新华社记者 孙凡越 摄

技能人才队伍壮大

在日前举行的2022年世界技能大赛特别赛芬兰赛区比赛中，我国选手夺得2枚金牌、1枚银牌和1个优胜奖。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。截至目前，中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛已完赛的项目中，获得15枚金牌、3枚银牌、3枚铜牌和5个优胜奖。

这只是我国技能人才发展成就的一个缩影。人社部数据显示，我国技能人才特别是高技能人才队伍不断壮大，能力素质不断提升。全国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过6000万人，技能人才占就业人员总量的比例超过26％，高技能人才占技能人才总量的比例达到30％。

不过，从整个就业和经济发展需求看，我国高技能人才总量仍然不足。从结构上看，高技能人才培养与产业发展结合不够紧密，在先进制造业、战略性新兴产业及民生重点领域，出现一些“一技难求”的现象。

中国人事科学研究院副研究员吴帅分析，从我国技能人才队伍结构来看，当前突出表现为“四多四少”：初级工多、高级工少，传统技工多、现代型技工少，单一型技工多、复合型技工少，短训速成的技工多、系统培养的技工少。

加快完善激励机制

“如何瞄准产业发展趋势，加强高技能人才队伍建设，关系到我国经济结构调整和产业转型升级能否顺利实现，也关系到经济社会发展大局。”中国劳动和社会保障科学研究院职业与技能研究室副研究员陈玉杰表示。

制定“十四五”职业技能培训规划、技工教育“十四五”规划，出台“技能中国行动”实施方案，实施职业技能提升行动，全面推行企业新型学徒制，支持企业大力开展人才评价工作，完善技能人才评价制度和技能人才薪酬分配指引，加快职业教育和“双师型”教师队伍高质量发展，为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支撑……有关部门通过一系列措施加快完善政策体系，加强技能人才队伍建设。

《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》提出，从加大高技能人才培养力度、完善技能导向的使用制度、建立技能人才职业技能等级制度和多元化评价机制、建立高技能人才表彰激励机制、保障措施等方面，加强高技能人才队伍建设。其中，强化激励机制成为重要一环，例如“健全高技能人才岗位使用机制”、“完善技能要素参与分配制度”、“完善技能人才稳才留才引才机制”、“拓宽技能人才职业发展通道”、“推行职业技能等级认定”、“加大高技能人才表彰奖励力度”、“健全高技能人才激励机制”等。

产教融合走深走实

陈玉杰表示，高技能人才培养是一项系统工程，需要汇集各方资源，构建覆盖全产业链、全职业生涯的技能开发体系。

“企业是创新主体、用人主体，在高技能人才工作方面理应发挥主体作用。目前企业作用的有效发挥是一个关键问题，也是有待于进一步解决好的问题。”中国职工教育和职业培训协会学术委员会副主任崔秋立说。

以中小企业为例。工信部中小企业发展促进中心中小企业人力资源发展研究所所长嵇峰对《经济参考报》记者表示，中小企业沿着“专精特新”道路不断升级发展，对熟悉中小企业特质和产业链特点的高素质应用型、复合型、创新型人才产生大量需求，迫切需要同高校在产业人才培养领域进行更深的对接与合作。

《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》也强调，构建以行业企业为主体、职业学校为基础、政府推动与社会支持相结合的高技能人才培养体系。在这方面，对于发挥企业主体作用、创新培养模式以及实现产教融合等提出了要求。

据嵇峰介绍，工信部中小企业发展促进中心将在全国范围分批遴选办学基础扎实、产业服务能力强的高校，联合专精特新企业、关键产业链重点龙头企业、地方（地市级以上）中小企业中心、行业协会、产业园区等，依托学校优势特色专业，共同建设100至150所专精特新产业学院，搭建一批融科研教学、实践实训、创业就业、社会服务等功能为一体的新型产业人才培养载体，探索构建产教深度融合的新型人才培养模式。

《专精特新产业学院建设指南（试行）》明确，坚持产教融合，探索产业人才供给侧和产业需求侧深入对接的新型模式。在专精特新企业、关键产业链重点龙头企业等主体的参与下，围绕专精特新产业学院建设，帮助高校打通相邻专业间的壁垒，对照申报方向的产业链结构形成专业群，破除人才供给侧和产业需求侧间的“卡点”和“堵点”。

“截至10月17日，已接到260余所高校、50余家企业的电话咨询，50多所高校正在撰写申报方案。”嵇峰说，工信部中小企业发展促进中心正在完善专精特新产业学院建设标准，预计将于11月底开展首轮预建设单位的评审。2023年，工信部中小企业发展促进中心将持续开展专精特新产业学院后续批次的申报、遴选、建设工作。 （记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)

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