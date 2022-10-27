人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

一个月能赚三四千？多地兴起上门代厨 服务收费标准不一

2022年10月27日08:53 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：一个月能赚三四千？多地兴起上门代厨 服务收费标准不一

　　近日，湖南一女子上门为年轻人代厨，做四道菜收费68元引发热议。北京青年报记者调查发现，重庆、成都、杭州、上海等地均有网友提供上门代厨服务，但收费标准不一。有家庭服务业专家提醒，上门代厨目前是属于雇主和代厨人员你情我愿的交易，不像传统的家政服务公司会买保险，一旦出了问题或产生纠纷，雇主可能要自担风险。

　　上门代厨一个月能赚三四千

　　近日，湖南湘乡39岁的章女士上门为年轻人代厨，做四菜一汤收费68元引发热议。不少网友觉得这种新兴服务很划算，纷纷表示自己也有代厨需求。

　　10月26日，章女士告诉北青报记者，她是从今年10月9日开始做上门代厨的，做四菜一汤收费68元，做6道菜收费88元，做8道菜收费108元，做10道菜收费128元，做12道菜收费148元。通常，食材可以由雇主自备或者她免费帮忙购买，如果需要帮买菜，她会跟雇主预支买菜钱。她一般会选择正规商超买菜并保存好小票。做完菜后，她会顺手收拾垃圾。如果需要她洗碗，则额外收10元。“湘乡就是一个小城市，我出门骑电动车也很方便，如果雇主是在城内，上门不收交通费，如果在城外，暂定10公里以内收费20元。”

　　章女士介绍，此前因为要照顾孩子，她的工作并不稳定。“我在快递公司、工厂、家政公司等干过多份工作，后来觉得自己做菜还不错，就想到了上门为别人提供做菜这一服务。”

　　每次接到订单，章女士都会跟雇主商量菜品选择、口味偏好等。章女士告诉北青报记者，她目前算是全职做上门代厨，一天能接一两单，赚一百多元，一个月下来能赚三四千元。“如果是兼职的，赚不了这么多。”

　　多地上门代厨可定制食谱

　　像章女士这样提供上门代厨服务的人并不少，成都“95后”女孩小冯在从事工程造价4年多后，辞掉工作自己创业，目前转行做家政私厨。跟章女士按每顿饭接单收费不同的是，她提供的是上门代厨包月服务，按每个工作日做一顿饭算，每月收费1600元至1800元。

　　北青报记者搜索社交平台发现，上海、杭州、成都、重庆、合肥等地均有网友在网上发帖提供上门代厨服务，甚至有人从个人兼职发展成了多人的代厨团队。一般的上门代厨做四道菜人工费从66元到88元不等，做6道菜的人工费从88元至188元，做10道菜人工费从99元到248元。如果需要洗碗需另外收费10元至30元。上门的交通费也按距离收费，一般距离在5公里以内不收费，5公里以上按距离收费20元或35元起。

　　代厨人员一般会要求客户提前下单并告知就餐时间，通过沟通为客户定制食谱，提前一两小时上门做菜，一般要求客户自备食材，有的也愿意代买。

　　一位代厨人员表示，她做上门代厨的初衷不只是为了挣钱，主要想锻炼一下自己的社交能力，想多出去跑跑，把自己擅长的技能分享出去。“这是一个非常有意思的过程，能尝试走出第一步我已经很知足了。”目前，该网友已经做过3次上门代厨服务，每次都会记录并分享到社交平台。

　　女子两个月组建代厨团队

　　作为一名上门代厨人员，今年26岁的张女士从个人兼职开始，用两个月的时间组建起了一个代厨团队。

　　在网上看到有人提供上门代厨服务，张女士受到启发，觉得自己也可以试试。今年8月17日，她尝试着在社交平台发布帖子寻找有代厨需求的雇主，没想到当天就接到了首单。“中午午休时去买了菜，下班后开车半小时到达雇主家中做菜。这一单做了三菜一汤，收了66元。那天顾客很满意，还不断给我鼓励。”

　　第一次顺利上门代厨后，张女士接到的订单数量逐渐增多。因为忙不过来，她找了朋友一起上门做菜。随后，她意识到这是一个巨大的市场，萌生出成立代厨团队的想法。

　　通过社交平台招募、现场考核，张女士的代厨团队目前已经有四五十名代厨人员。团队内的大多数人都是兼职代厨，以此多赚一份外快。该团队的代厨人员小张说：“我只有周末能接单，每天可以赚150元左右，如果与客户时间配合得好，一天可以接三单，每月可以赚1200元，这个收入我很满意。”另一名代厨人员阿冰(化名)表示，他每天只接一单，其他时间需要工作，每天赚将近一百元，每个月可以有3000元左右的兼职收入。

　　张女士表示，客户可以根据自身要求点餐，他们会根据客户需求，与客户沟通后为其定制食谱，家常菜品、宴会套餐都有相应的收费标准，买菜、清洁服务另外收费。“之前我们还收交通费，但后来觉得这个项目费用不透明，不好统一就取消了。我们的价格都是公开透明的，除了清单上标明的价格以外，不会有额外的费用。”

　　“我们的回头客非常多。”张女士说，他们团队还提供包月服务，包月费用从1800元到3500元不等。

　　提醒

　　行业尚待规范 雇主可能自担风险

　　在采访中，提到食品安全问题，张女士表示，目前其团队未出现过食品安全问题，“之前有两个顾客反映过有几道菜品味道有些咸，自那以后，我们就给上门厨师配备了专门的碗筷勺，让他们在品尝过自己菜品口味以后，自己觉得好吃再给顾客上菜。”北青报记者了解到，张女士团队的代厨人员均已办理健康证，并会戴口罩、持48小时内核酸阴性证明上门代厨。

　　对于代厨人员上门服务的安全问题，张女士称，他们在前期与客户沟通过程中会初步判断上门是否有安全隐患，此外，团队也会对代厨人员进行相关的安全培训，也会把控代厨人员进出雇主家的时间，并与其保持联系。

　　对于上门代厨这一新兴服务的规范问题，一位家庭服务业内的专家告诉北青报记者，其实上门代厨也属于家庭服务业。在传统家政行业，家政服务员需持岗前培训证书上岗，家政企业也会购买保险，一旦出现问题或家政服务员给雇主造成损失可由保险公司理赔。目前，这种个人接单的上门代厨人员跟雇主一般是你情我愿的交易关系，一旦出现问题或造成损失，代厨人员可能也没有赔偿能力，雇主维权比较困难，可能要自担风险。该专家表示，目前，他们也在致力于推动家庭服务行业领域的立法，希望让这个行业更规范，更好地保障雇主和服务者的权益。

　　本组文/本报记者 戴幼卿

　　实习生 姬晨媛

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为什么一把“黄扶手”很重要？
　　据中国疾病预防控制中心数据显示，跌倒是中国65岁以上老年人伤害死亡的重要原因，平均每10位老人，就有3人至4人发生过跌倒，其中一半以上跌倒事件发生在家里，最常见的场景是在浴室、上厕所和起身下蹲。 事前防范很关键。…
澜沧江云南段风光水储多能互补基地累计发电量突破万亿千瓦时
　　人民网北京10月26日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，截至10月25日，作为国家“西电东送”主力电源点，华能澜沧江云南段风光水储多能互补基地累计发电量突破10000亿千瓦时，创历史新高，相当于减少标准煤消耗约3.1亿吨，减少二氧化碳排放量约7.8亿吨。 据了解，该基地涵盖水电、风电、光伏、储能，总装机超2400万千瓦。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部