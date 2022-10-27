原标题：前三季度中国软件业务收入近7.5万亿元

前三季度，中国软件和信息技术服务业(以下简称软件业)运行态势平稳，软件业务收入稳步增长，利润总额增速小幅回落，软件业务出口增长加快。

中国工业和信息化部26日发布的数据显示，前三季度，中国软件业务收入74763亿元(人民币，下同)，同比增长9.8%，增速与1至8月份持平；软件业利润总额7930亿元，同比增长2.7%，增速较1至8月份回落0.9个百分点。

中国软件业务出口增长加快。前三季度，软件业务出口391亿美元，同比增长5.7%，增速较1至8月份提高0.9个百分点，其中，软件外包服务出口同比增长8.7%。

分领域看，信息安全收入保持较快增长，前三季度，信息安全产品和服务收入1269亿元，同比增长12.4%；嵌入式系统软件收入增长加快，前三季度收入6500亿元，同比增长8.4%，增速较1至8月份提高0.8个百分点；软件产品收入增速小幅提升，其中工业软件产品收入1636亿元，同比增长9.0%。

数据显示，主要软件大省收入占比小幅提升。前三季度，北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市五省(市)合计软件业务收入51335亿元，占全国比重为68.7%，占比较去年同期提高0.1个百分点。(记者 刘育英)

(责编：赵竹青、陈键)

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