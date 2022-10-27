原标题：今年前三季度京津转入河北单位4063个

据河北省统计局26日消息，京津冀协同发展日益深化，京津转入单位规模持续扩大。前三季度，京津转入河北单位4063个，其中法人单位2050个，产业活动单位2013个。

前三季度，北京大兴国际机场临空经济区建设有序推进，廊坊临空经济区完成投资同比增长20.7%。雄安新区建设日新月异，域内完成投资同比增长29.9%。北京2022年冬奥会和冬残奥会成功举办，后奥运经济发展扎实起步，京张体育文化旅游带加快建设。

河北前三季度经济运行稳中向好，生产供给形势稳定。根据地区生产总值统一核算结果，前三季度，河北生产总值30591.1亿元(人民币，下同)，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值2543.2亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值12378.8亿元，增长4.4%；第三产业增加值15669.1亿元，增长3.1%。(赵丹媚 李晓伟)

(责编：赵竹青、陈键)

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