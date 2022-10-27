海关总署：1-9月全国海关共扣留侵权嫌疑货物5977万件
2022年10月27日09:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：海关总署：1-9月全国海关共扣留侵权嫌疑货物5977万件
26日，海关总署官网发布中国海关2022年前三季度知识产权执法情况。2022年1至9月，全国海关共扣留侵权嫌疑货物4万批，扣留侵权嫌疑货物5977万件；海关总署核准知识产权海关保护备案16424件。
海关总署不断强化知识产权保护，组织开展全面加强知识产权保护“龙腾行动2022”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2022”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2022”等专项行动，持续保持对侵权贸易的高压打击态势，强化统筹协作，进一步提升打击进出口侵权假冒违法行为的执法效能。
(责编：赵竹青、陈键)
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