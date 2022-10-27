原标题：北京到2025年将创建1500公里美丽乡村路

今年，北京共创建71条共计313公里“美丽乡村路”，并从中评选出18条“最美乡村路”。到2025年，北京将创建美丽乡村路1500公里，基本形成外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的乡村交通运输网络。到2035年，全面建成品质高、网络畅、服务优、路域美的乡村公路网络，实现城乡公路交通基本公共服务均等化，为交通强国建设提供有力支撑。

今天，北京市交通委表示，按照《北京市美丽乡村路创建活动实施方案》，北京完成了2022年美丽乡村路创建评选活动。

农村公路发展转向质量效益型

北京进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，十年来，加大农村公路投入，农村公路累计投入资金304亿元。

北京持续优化路网结构，提升道路等级，十年来对农村公路进行提档升级，加大乡村休闲旅游公路建设，对窄路基路面农村公路进行“窄路加宽”，实施“白改黑”工程，进一步提高行车舒适性。目前，北京农村公路全部为四级及以上等级公路，乡镇全部通达三级及以上道路，建制村和自然村实现村村通油(水泥)路，农村公路通达深度和质量持续提升。

北京加大农村公路养护力度，推动农村公路发展从规模速度型向质量效益型转变。十年来，累计大修里程超过6000公里，农村公路优良中等路以上比例达到90%以上并保持稳定，农村公路实现“有路必养、养必到位”。在全国率先采用专用检测车对农村公路进行检测，在各区全面自检基础上，每年市级对各区乡级、村级公路按照20%比例进行抽检，全面掌握农村公路路况水平，为养护科学决策提供有力支撑。

北京进一步夯实农村公路安全基础。对农村公路进行全面排查并逐年推进治理，共计完善治理乡村公路点段2万余处。持续推进农村公路危病桥改造，危桥发现一座处置一座。完成全市800余处农村公路限高限宽设施的规范整治，设置农村公路减速带100余处，进一步提升了农村公路安全保障能力。

北京城乡交通运输一体化发展水平不断提升。按照“村委会距站点小于2公里”的新标准，在2019年实现了所有建制村“村村通公交”，提前一年完成国务院“村村通客车”任务目标，方便农村群众出行。

今年是北京美丽乡村路创建开展的第三年，总结以往创建经验，修订了美丽乡村路创建的评分标准，明确创建主题，新增“路长制”落实情况、慢行系统建设、服务特色小镇和美丽乡村建设等评分项。今年全市10个郊区共创建71条313公里美丽乡村路，在此基础上经过进一步筛选，最终评出18条共计193公里“最美乡村路”。其中，通州、顺义、密云、平谷、大兴、房山、昌平、延庆区各2条，怀柔、门头沟区各1条。

美丽乡村路创建活动开展三年来，北京全市共创建美丽乡村路208条共计765公里，评选出“最美乡村路”50条共计341公里。美丽乡村路的创建进一步改善了乡村公路路容路貌，全面提升了北京农村公路服务水平，推进了美丽乡村建设，促进了乡村休闲旅游发展和乡村经济发展。

2025年美丽乡村路达到1500公里

今年，北京市交通部门持续开展“美丽乡村路”建设，深入推进乡村公路“路长制”实施，组织做好“四好农村路”和城乡交通运输一体化示范创建，推动“四好农村路”建设高质量发展，为乡村振兴提供有力支撑。

按照北京市实施乡村公路“路长制”指导意见要求，10个远郊区相继出台乡村公路“路长制”实施方案，截至目前设置各级“路长”3096名，设立“路长制”公示牌5993个。

北京积极创新农民就地就近就业路径，招聘沿线村民3100余人从事乡村公路日常养护工作，所需费用全部由政府财政支出，进一步拓宽了低收入农户就业渠道。

北京市交通委表示，“十四五”期间，北京将以实施补短板、促发展、助增收、提服务、强管养、重示范、夯基础、保安全“八大工程”为重点，继续推进乡村公路高质量发展。

北京将加大示范区创建提质扩面，2023至2025年，力争每年创建一个“四好农村路”全国示范县和一个城乡交通运输一体化全国示范县。因地制宜推进农村公路窄路加宽，以路面宽度低于4.5米的窄路基路面乡、村公路为重点，进一步提升农村公路通行能力。到2025年，创建美丽乡村路1500公里，基本形成外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的乡村交通运输网络。到2035年，全面建成品质高、网络畅、服务优、路域美的乡村公路网络，实现城乡公路交通基本公共服务均等化，为交通强国建设提供有力支撑。

(责编：赵竹青、陈键)

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