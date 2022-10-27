原标题：中国通信业 “物超人”步伐持续加大

中国工业和信息化部26日发布的2022年前三季度通信业经济运行情况显示，通信业新兴业务成新增长引擎，物联网终端用户超过移动电话用户数的“物超人”步伐在持续加大。

数据显示，“物超人”步伐持续加大。截至9月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户17.45亿户，比上年末净增3.5亿户；已超移动电话用户数6586万户，占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重已达51%。

通信业新兴业务收入快速增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前三季度共完成业务收入2329亿元(人民币，下同)，同比增长33.4%，在电信业务收入中占比为19.5%，拉动电信业务收入增长5.3个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达127.6%和62.6%，数据中心业务收入同比增长14.3%，物联网业务收入同比增长23.5%。

截至9月末，5G基站总数达222万个，比上年末净增79.5万个，占移动基站总数的20.7%；三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，其中，5G移动电话用户达5.1亿户，占比超过三成。

前三季度，中国电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%，增速均较上月持平。(记者 刘育英)

(责编：赵竹青、陈键)

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