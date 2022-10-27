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国家统计局：前三季度全国规模以上工业企业利润结构不断改善

2022年10月27日11:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布数据，今年前三季度，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.2%，企业利润同比下降2.3%，但装备制造业利润今年以来首次由降转增，同比增长0.6%，工业企业利润行业结构不断改善。

　　统计数据显示，前三季度，装备制造业利润占规模以上工业的比重为31.5%，较年初提高约6.4个百分点。其中，电气机械行业受光伏设备、储能设备等生产增长带动，利润同比增长25.3%，增速较1至8月份进一步加快4.4个百分点；铁路船舶运输设备、仪器仪表行业利润分别增长9.5%、2.3%，均较1至8月份不同程度改善；汽车制造业利润虽同比下降1.9%，但在产业链供应链修复、新能源汽车生产增长等因素带动下，降幅收窄5.4个百分点，其中9月份当月利润增长47.4%。

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业利润明显回升。前三季度，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长4.9%，今年以来首次由降转增。受大宗商品价格高位运行等因素影响，采矿业年初以来累计实现利润较多，利润增速保持较高水平。前三季度，采矿业利润同比增长76%。

　　私营、外资企业利润降幅收窄，中小企业利润增长加快。前三季度，在规模以上工业企业中，私营企业、外商及港澳台商投资企业利润降幅较1至8月份分别收窄0.2和2.7个百分点；中小企业利润同比增长1.5%，增速加快0.6个百分点。

　　“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，当前工业企业利润同比仍在下降，企业成本水平仍然较高，部分行业和企业生产经营还存在一定困难。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说，下一步，要着力推动稳经济系列政策措施持续显效，巩固工业经济恢复向好势头。

(责编：岳弘彬、常雪梅)
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