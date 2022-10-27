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邮储银行前三季度归母净利同比增长14.48%

2022年10月27日12:56 | 来源：证券日报
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原标题：首份国有大行三季报发布 邮储银行前三季度归母净利同比增长14.48%

　　本周起，A股上市银行2022年三季度业绩报告进入披露高峰期。10月26日晚间，邮储银行发布2022年三季报。今年前三季度取得了经营业绩稳定增长，资产质量持续保持优良的良好局面。

　　邮储银行三季报显示，截至9月末，邮储银行资产总额13.52万亿元，较上年年末增长7.43%，其中客户贷款总额达7.15万亿元，增长10.81%，较上年年末增加6977.70亿元，同比多增426.75亿元，增量创历史同期新高；负债总额12.71万亿元，较上年年末增长7.74%，其中客户存款总额12.27万亿元，增长8.02%。

　　得益于稳健经营，邮储银行盈利能力保持稳定。今年前三季度，该行实现营业收入2569.31亿元，同比增长7.79%；其净利润保持两位数增幅，前三季度实现归属于银行股东的净利润738.49亿元，同比增长14.48%。年化平均总资产回报率（ROA）和年化加权平均净资产收益率（ROE）分别为0.76%和13.90%，同比分别提高0.02个百分点和0.22个百分点。

　　中间业务已成为银行优化收入结构、增强经营能力的有效途径。前三季度，邮储银行持续推动中间业务高质量发展，手续费及佣金净收入达236.39亿元，同比增长40.30%；手续费及佣金净收入占营业收入比率达9.20%，同比提高2.13个百分点。

　　当前，零售业务的价值愈加凸显，是商业银行实现高质量发展的重要抓手。邮储银行拥有近4万个营业网点，个人客户超6.5亿户，具有广泛的下沉网络与客群基础，是特色化优势明显的零售大行。截至9月末，该行管理个人客户资产（AUM）年新增超万亿元，达13.60万亿元；VIP客户4670.70万户，较上年年末增长9.56%；财富客户413.34万户，增长16.04%。

　　强大的风控能力是商业银行驾驭不确定性的核心竞争力。三季报显示，邮储银行资产质量保持优良，截至9月末，其不良贷款率0.83%，居于行业优秀水平；拨备覆盖率404.47%，风险抵补水平充足。

　　今年以来，邮储银行积极助力小微企业健康发展，深化金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，加大对小微企业的金融支持，进一步提升小微金融发展内生动力。截至9月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.15万亿元，在客户贷款总额中占比超过16%，居国有大行前列；线上化小微贷款产品余额1.06万亿元，较上年年末增长49.03%。

　　与此同时，邮储银行精准聚焦“专精特新”、科创企业等代表中国经济转型方向的目标客群，持续完善科创金融服务体系，提升信用贷款额度；依托“科创e贷”产品及科技产业链开发项目，为科创企业提供线上融资，“专精特新”及科创企业贷款客户数超过2.30万户。该行围绕基建、绿色、制造业和科技创新等领域，加大公司信贷投放，贷款规模实现稳健增长，截至9月末，公司贷款余额2.59万亿元，较上年年末增加3383.73亿元，增长15.01%。（记者 吕东）

(责编：董童、李源)
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