近期，平安银行发布2022年三季度报告。报告数据显示，9月末，该行表内外授信总融资额48743.07亿元，较上年末增长4.2%；该行制造业中长期贷款余额较上年末增长23.0%，高于发放贷款和垫款本金总额增幅15.2个百分点。

2022年以来，平安银行着力服务实体经济、保障社会民生、促进高质量发展，加大信贷投放、优化信贷结构、降低融资成本、夯实资产质量。通过金融创新和科技赋能，积极支持民营企业、中小微企业高质量发展，持续加大对制造业支持力度。

报告显示，9月末，该行单户授信1000万元及以下不含票据融资的小微企业贷款（以下简称“普惠型小微企业贷款”）累计户数99.81万户，其中贷款金额在100万元以下的户数占比近90%，处于产业链最底端的小微企业主和个体工商户占绝对主体；贷款余额4739.53亿元，较上年末增长24.0%，其中信用类普惠型小微企业贷款余额1057.37亿元，占普惠型小微企业贷款余额的比例为22.3%；1月至9月，普惠型小微企业贷款累计发放额3303.47亿元，同比增长25.5%，新发放贷款加权平均利率较去年全年下降1.46个百分点，不良率控制在合理范围。

此外，该行持续加大民营企业支持力度，1月至9月，该行新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有企业贷款客户达70%以上；9月末，民营企业贷款余额较上年末增长15.5%，在企业贷款余额中占比为74.7%。

平安银行方面称，该行持续深化金融普惠创新，提升金融服务覆盖面、可得性和满意度。优化普惠金融产品及服务流程，运用数字技术，提供涵盖线上、线下的一站式综合金融服务。全面推动产品实现数字化升级，进一步开展业务模式、服务流程及智慧服务创新，助力解决小微企业“融资难、融资贵”问题。

此外，平安银行从三方面持续推进金融创新和科技赋能，实现制造业企业服务模式突破：一是深入制造业产业链全景，挖掘生态客群场景金融需求，满足客户场景化、多元化、个性化的供应链金融需求，帮助中小微客群解决“融资难、融资贵”问题。二是深入贯彻“票据一体化”经营策略，将票据业务深度嵌入供应链生态，重点围绕制造业、绿色产业等行业及“专精特新”企业提供便捷高效的票据结算及融资服务。三是打造客户经营平台，将数字口袋作为批量获客经营的门户，通过多元化的专区运营、完善的客户权益体系服务于中小微客群。9月末，该行制造业中长期贷款余额较上年末增长23.0%，高于发放贷款和垫款本金总额增幅15.2个百分点。

平安银行方面表示，未来将持续支持实体经济，加大对民营与小微企业、制造业与科技企业，及居民消费等领域的支持力度，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，助力经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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