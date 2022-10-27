人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

2022年前三季度中国吸收外资破万亿元

2022年10月27日18:23 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月27日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部27日发布的数据显示，今年1至9月，全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%（下同），折合1553亿美元，同比增长18.9%。

　　从行业看，服务业实际使用外资金额7414.3亿元人民币，同比增长6.7%。高技术产业实际使用外资同比增长32.3%，其中高技术制造业同比增长48.6%，高技术服务业同比增长27.9%。

　　从来源地看，德国、韩国、日本、英国实际对华投资同比分别增长114.3%、90.7%、39.5%和22.3%（含通过自由港投资数据）。

　　从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长13.3%、34.8%和33%。

　　2022年5月起，根据新修订的《外商投资统计调查制度》，实际使用外资金额为包含银行、证券、保险领域的全口径数据，同比为不含上述领域的可比口径。

(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
拉动GDP增长1个百分点 中国外贸展现韧性活力
　　人民网北京10月27日电 （记者赵竹青）10月27日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来，中国外贸努力克服多种不利因素冲击，展现较强的韧性与活力，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。…
中国银行业协会发布《人民币国际化报告(2021-2022)》
　　人民网北京10月27日电 （记者罗知之）近日，中国银行业协会发布了《人民币国际化报告（2021-2022）》（以下简称《报告》）。这是中国银行业协会自2016年起第六次发布人民币国际化报告。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部