新华社北京10月27日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部27日发布的数据显示，今年1至9月，全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%（下同），折合1553亿美元，同比增长18.9%。

从行业看，服务业实际使用外资金额7414.3亿元人民币，同比增长6.7%。高技术产业实际使用外资同比增长32.3%，其中高技术制造业同比增长48.6%，高技术服务业同比增长27.9%。

从来源地看，德国、韩国、日本、英国实际对华投资同比分别增长114.3%、90.7%、39.5%和22.3%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长13.3%、34.8%和33%。

2022年5月起，根据新修订的《外商投资统计调查制度》，实际使用外资金额为包含银行、证券、保险领域的全口径数据，同比为不含上述领域的可比口径。

(责编：袁勃、牛镛)

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