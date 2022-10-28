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工业企业利润行业结构不断改善

2022年10月28日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月27日电  （记者陆娅楠）国家统计局10月27日公布，1至9月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.2%，延续较快增长态势，企业利润同比下降2.3%。从当月看，随着稳经济一揽子政策和接续政策发力显效，工业经济加快恢复，企业效益逐步好转，9月份工业企业利润降幅较上月收窄6.0个百分点，在41个工业大类行业中，有23个行业利润同比增长或减亏，其中14个行业实现两位数及以上增长；有25个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占比超六成。

　　国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，前9月，工业企业利润行业结构不断改善。1至9月份，装备制造业利润同比增长0.6%，今年以来首次由降转增，拉动规模以上工业企业利润增速较1至8月份回升0.8个百分点。装备制造业利润占规模以上工业的比重为31.5%，较年初提高约6.4个百分点。前9月，汽车制造业利润虽同比下降1.9%，但在产业链供应链修复、新能源汽车生产增长等因素带动下，降幅收窄5.4个百分点，其中9月份当月利润增长47.4%。

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业利润明显回升。1至9月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长4.9%，今年以来首次由降转增，拉动规模以上工业企业利润增速较1至8月份回升0.6个百分点。其中，电力行业受用电需求增长、煤炭价格涨幅回落等因素带动，利润同比增长11.4%，扭转了持续一年多的下降局面。

　　采矿业利润保持较高增速。受大宗商品价格高位运行等因素影响，采矿业年初以来累计实现利润较多，利润增速保持较高水平。1至9月份，采矿业利润同比增长76.0%。其中，煤炭采选业利润增长88.8%；油气开采业利润增长1.12倍，继续保持快速增长。

　　分企业类型看，私营、外资企业利润降幅收窄，中小企业利润增长加快。1至9月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业利润继续保持增长，增速为3.8%；私营企业、外商及港澳台商投资企业利润降幅较1至8月份分别收窄0.2和2.7个百分点；中小企业利润同比增长1.5%，增速加快0.6个百分点。

　　“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，当前工业企业利润同比仍在下降，企业成本水平仍然较高，部分行业和企业生产经营还存在一定困难，加之国际政治经济形势更趋严峻复杂，工业企业效益持续恢复面临风险挑战。”朱虹表示，下一步，要全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院各项决策部署，把发展经济的着力点放在实体经济上，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力推动稳经济系列政策措施持续显效，巩固工业经济恢复向好势头。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月28日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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