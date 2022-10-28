本报记者 刘士安 谢卫群 季觉苏

全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，上海高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行经受住了疫情冲击的严峻考验，呈现出较强韧性和内生活力。经过不懈努力，三季度以来，上海经济加快恢复，主要指标表现好于预期，市场预期逐步改善，发展信心不断增强，跑出了经济恢复重振的加速度。最新公布的数据显示，前三季度，上海实现地区生产总值30956.6亿元、同比下降1.4%，降幅较上半年收窄4.3个百分点。今年以来，上海经济运行呈现“平稳开局、深度回落、快速反弹、持续恢复”的V形反转走势。

第三季度各月，上海各主要经济数据均为正增长：规上工业增加值同比增长14.9%，其中，9月份工业总产值达到4041.2亿元，规模再创历史新高；第三季度，全市进出口总额同比增长16.6%，前三季度累计增长5.6%。1—8月实际使用外资163亿美元，同比增长8.4%。下半年以来，上海地方一般公共预算收入逐月回升，7—9月同比分别增长2%、12.1%和23.4%。

上海市发改委副主任阮青表示，上海经济快速反弹有多重原因。第一个原因，得益于国家稳经济政策效应和国家战略引领作用持续显现。今年以来，国家加大宏观政策逆周期调节力度，从6方面出台33项稳经济一揽子政策措施和19项接续政策措施。上海全面落实国家各项政策措施，于3月底、5月底、9月底先后制定出台抗疫助企“21条”、经济恢复重振“50条”、稳增长“22条”三轮政策，以政策措施的确定性应对不确定性，持续释放政策的乘数效应、撬动效应和综合效应。截至目前，上海市、区两级已出台相关实施方案、申请指南、操作办法、行业指引等政策细则475项，实行免申即享、线上办理、精准推送等措施，确保各项政策高效直达市场主体。据测算，目前三轮政策叠加实施，已为各类市场主体减负超过2400亿元，预计全年超过3000亿元。同时，国家战略引领效应持续显现。浦东新区全力打造社会主义现代化建设引领区，前三季度浦东新区经济增速高于全市2个百分点以上。长三角一体化发展进入快车道，虹桥国际开放枢纽加快建设，长三角生态绿色一体化发展示范区制度创新力度加大。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区跑出加速度，前三季度固定资产投资、规上工业总产值、税收分别同比增长42.6%、35%和28.2%。

第二个原因，得益于上海市委、市政府稳增长工作有力有效。针对疫情冲击，按照市委、市政府工作部署，全市各部门、各区切实把稳增长放在突出位置，全力以赴推动加快经济恢复重振，推动重点行业、重点区域和重点企业多做贡献。上海市政府定期召开经济运行分析调度会议，全力推进稳增长目标和工作任务，策划推出一批重大项目和重大活动，举办“潮涌浦江”投资上海全球分享季、“五五购物节”等活动，依托重大活动强化招商工作，积极营造消费热点，提振投资信心。

第三个原因，得益于各类市场主体勇于克服困难，加快恢复生产。面对困难挑战，各类企业全力复工复产复市，抢抓订单，开足马力生产，努力把疫情造成的损失补回来，夯实了全市经济恢复发展的基础。同时，深入开展各级领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，切实帮助各类市场主体解决实际问题。上海还积极开展营商环境创新试点，增强市场主体活力，9月份，全市日均新设企业2112家，同比增长8.2%，全市企业总数达271.7万家。前三季度，上海新认定跨国公司地区总部46家、外资研发中心17家，累计分别达877家和523家。

与此同时，上海持续推动产业结构调整，加快释放新动能，对经济恢复重振产生积极作用。上海大力优化产业结构，加快培育新产业，抢占新赛道、拓展新空间、释放新动能。前三季度，上海工业战略性新兴产业产值同比增长7.2%，占规上工业总产值比重上升至42.5%。其中，新能源汽车、新一代信息技术、生物产业分别增长65.4%、13.8%和5.8%。前三季度，上海集成电路、生物医药、人工智能三大产业总产值同比增长11.9%。城市数字化转型引领数字经济加快发展，前三季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长6%，营业收入同比增长9.1%。

在经济加速重振带动下，上海民生工作持续改善。前三季度新增就业岗位44万个，完成全年目标的80%，全市居民人均可支配收入达到59472元，同比增长1%。截至9月底，上海30项为民办实事项目累计完成投资51.5亿元，占全年计划的93.2%。中心城区成片二级旧里以下房屋改造历史性完成，一批零星旧改项目加快启动。保障性租赁住房加快建设筹措，前三季度完成15.8万套（间），占全年目标的91.6%。

“上海经济加快重振、实现V形反转走势，既说明前期国家和上海市层面推出的一系列稳经济政策取得成效，市场主体的信心和预期进一步增强，也从一个侧面折射出中国经济的活力和韧性，中国经济长期向好的基本面没有改变。”上海社会科学院党委书记权衡说。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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