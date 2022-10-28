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推进海洋经济高质量发展（新时代画卷）

2022年10月28日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　福建省福清市兴化湾，风力发电机组矗立在大海之中，蔚为壮观。据了解，福清兴化湾海上风电场的年发电量为14亿千瓦时。
　　谢贵明摄（影像中国）

　　海南省琼海市，游客乘风筝板在博鳌海滨冲浪。琼海市依托博鳌亚洲论坛品牌优势，整合优质海洋旅游资源，推进当地旅游业发展。
　　蒙钟德摄（影像中国）

　　在山东省青岛市国家深远海绿色养殖试验区，养殖工船驶向全潜式深海渔业养殖装备“深蓝1号”，准备进行收鱼作业。
　　彭照军摄（新华社发）

　　我国首个自主开发建设的1500米超深水大气田“深海一号”。
　　中国海洋石油集团有限公司供图

　　广东省深圳市蛇口片区，赤湾集装箱码头一派繁忙景象。
　　王美燕摄（影像中国）

　　数据来源 自然资源部

　　习近平总书记在党的二十大报告中指出，“发展海洋经济”“加快建设海洋强国”。

　　党的十八大以来，我国海洋经济呈现稳中有进的发展态势，产业结构不断优化，涌现出一大批海洋特色鲜明、产业链协同高效、核心竞争力强的海洋产业集群。从海洋渔业、海洋交通运输业等传统产业，到海洋高端装备制造业、海洋新能源等战略性新兴产业，海洋经济已成为国民经济新的增长点。

　　2012年至2021年，我国海洋经济总值从5万亿元增长到9万亿元，占国内生产总值的比重保持在9%左右。海洋产业的结构不断优化，特别是新兴海洋产业的增速超过10%。我国还是世界第一造船大国，海洋工程装备总装建造进入世界第一方阵，海洋港口规模和海上风电累计装机容量均位居世界第一。

　　未来，随着海洋经济空间布局不断优化，现代海洋产业体系加快构建，海洋科技自主创新能力持续提升，海洋资源保护与开发协调推进，海洋经济高质量发展态势将得到进一步巩固。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月28日 15 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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