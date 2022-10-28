喻思南

前不久，中央广播电视总台《开讲啦》栏目邀请欧阳自远、杜祥琬、傅廷栋等科学家与青年科技工作者进行对话交流，探讨如何传承科学家精神。这是中国科协、教育部等联合开展的“2022年全国科学道德和学风建设宣传月”活动的一部分。宣传月以电视节目、报告会、话剧、展览等多种形式弘扬良好科研学风作风，受到社会各界好评。

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国”。良好科研学风作风是科研成果扎根生长不可或缺的土壤，不良学风作风不仅影响科技创新的成效和方向，也不利于科技工作者赢得社会尊重、实现人生价值。近年来，我国大力加强作风和学风建设，中办、国办先后印发了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，从顶层设计层面为好学风好作风筑牢制度保障，推动学风作风建设不断走深走实。今年5月，中国科学家精神宣讲团正式成立，并启动“进高校、进院所、进企业”活动。一系列“组合拳”，提升了广大科技工作者的学风作风素养，为科技创新提供了有力精神支撑。

当前，科技创新深刻影响着国家前途命运、人民生活福祉，更加需要弘扬科学家精神和优良学风作风，激励广大科技工作者不断向科技创新广度和深度进军。不可否认，不良学风作风仍在一定程度上存在。这些问题虽然只存在于个别领域、个别人身上，但其负面影响不容小觑。解决这些问题，必须加强学风和作风建设，引导科技工作者践行科学家精神，立志做为国家、为人民的大学问、真学问。

榜样是最好的示范。脚踏实地、严谨求实是我国科技界的优良传统。从邓稼先、钱三强、郭永怀等老一辈科学家，到黄大年、南仁东、钟扬等新时代榜样，一代代科学家以崇高品德和优良学风形成强大的榜样力量，引领科技工作者奋力前行。从邀请德学双馨的科学家作学风报告到系好青年师生科研生涯“第一粒扣子”，全国科学道德和学风建设宣讲教育工作近年来坚持创新内容、丰富形式，在弘扬科学家精神、倡导科研诚信、涵养优良学风作风上发挥了重要作用。进一步强化模范引领、榜样带动，讲好科学家故事，有助于更好提升广大科技工作者和社会公众科技伦理意识，为实现高水平科技自立自强营造良好氛围。

树立“高线”，也要划清“红线”、兜牢“底线”，强化对学术不端行为的教育惩戒。只有不断完善公平、透明、具有可操作性的调查处理程序和规则，明确科研失信行为的界限和越界处罚，才能用“硬杠杠”推动“软变化”。形成治理学术不端的长效机制，还需要从深层次问题上寻求破解之策。只有深化改革、强化执行，建立合理的学术评价体系，坚持学术荣誉属性，排除非学术因素干扰，才能使科技工作者成为优良学风的倡导者、践行者、引领者。

踏上新征程，广大科技工作者更当砥砺爱国情怀、强化自律意识，自觉遵守学术规范，把做人、做事、做学问统一起来，让学术道德和科学家精神内化于心、外化于行。当越来越多人坚守科研道德操守，以纯粹诚实之心对待科学事业，优良学风作风便有了坚实的支撑，建设世界科技强国便有了强大的精神力量。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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