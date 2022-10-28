本报记者 李心萍

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人社部日前发布的三季度就业数据显示：就业形势总体稳定，1至9月城镇新增就业1001万人，三季度全国城镇调查失业率均值为5.4%，比二季度下降0.4个百分点；重点群体就业形势有所改善，1至9月各地区共帮扶失业人员再就业387万人、困难人员就业132万人；社会保障体系不断健全，1至9月，全国基本养老、失业、工伤保险基金总收入5.25万亿元，总支出4.89万亿元，基金运行总体平稳。

日前，人社部发布三季度就业数据，1至9月城镇新增就业1001万人，三季度全国城镇调查失业率均值为5.4%，比二季度下降0.4个百分点，就业形势总体稳定。

各项政策措施落地显效

调查失业率回落，就业形势好转

今年以来，受疫情影响，就业形势出现波动，4月份，全国城镇调查失业率升高至6.1%。5月份以后，随着一系列稳经济稳就业政策措施落地显效，调查失业率开始回落。

“前三季度，城镇调查失业率均值为5.6%，其中，三季度均值为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。”国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍说，总体来看，三季度就业形势好于一季度和二季度。

就业形势的好转，得益于各项稳增长稳就业政策的加力落实。

——政策红利加快释放。

缓缴2002万元社保费、收到留工培训补助65万元、收到失业保险稳岗返还26.9万元……徐记海鲜品牌营销部经理郭阳算了算最近获得的政策支持，收获满满。

今年以来，为稳经济、稳市场主体、稳就业，我国实施了社会保险“降缓返补”一揽子政策。人社部数据显示，截至9月底，通过降低失业、工伤社会保险费率，缓缴基本养老、失业、工伤社会保险费，发放稳岗返还、一次性留工培训补助等，共为企业减负超过2800亿元。

——就业服务持续优化。

“我们对一线蓝领工人需求比较多，以往主要通过校企合作招募员工，但仍无法满足要求。” 合肥海尔工业园人力资源经理邓攀攀介绍，为此，当地政府部门专门在招聘夜市中为企业提供了免费展位，帮助企业搭建与求职者交流的平台，解决用工难题。

企业是吸纳就业的主渠道。今年以来，人社部门接续开展就业服务系列专项行动，持续加强企业招聘用工服务，今年已举办线上线下招聘会近12万场，发布各类岗位信息超过1亿个，累计帮助重点企业解决用工397万余人。

——支持创业带动就业。

创业带动就业，具有倍增效应。“马兰花计划”是人社部门面向有创业意愿和培训需求的城乡各类劳动者开展的示范性创业培训。

“作为刚毕业的大学生，创业培训可以帮助我们避免盲目创业，提高成功率。” 不久前，福建南平市第一期马兰花网络创业培训班学员熊蕊参加了为期7天的课程，从学习网创的基础知识，到直播、短视频、模拟商城等实操练习，熊蕊对网创怎么干认识更加清晰。

落实创业担保贷款等扶持政策、推进创业孵化基地等创业载体建设、举办“中国创翼大赛”……今年以来，创业人群所获得的支持政策更加全面。

有力保障重点群体就业

“三支一扶”计划招募基本完成

高校毕业生等重点群体是就业工作的重中之重。三季度以来，重点群体就业形势有所改善。

——高校毕业生就业工作积极推进。

眼下，2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动正在各地展开。

在线上，求职者可随时随地进入各个行业不同地域的专场招聘会，找到自己需要的招聘信息；在线下，厦门、绍兴、株洲、德州等地准备了多场未就业高校毕业生专场招聘会，方便求职者到现场与企业面对面咨询。

人社部有关负责人表示，7月以来，人社部门全力做好毕业生离校前后服务衔接，推进未就业毕业生服务攻坚行动。截至目前，“百万就业见习岗位募集计划”已为高校毕业生募集见习岗位102万个；2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作基本完成，共招募岗位4.3万个，比中央财政下达的计划增加9000多个。

国家统计局数据显示，8、9月份，16至24岁青年人失业率连续2个月下降，9月份为17.9%，比7月份高点下降2个百分点，下降幅度大于上年同期0.4个百分点。

——困难群体就业帮扶持续强化。

就业“饭碗”端得稳，劳动者日子就有盼头。对脱贫家庭、最低生活保障家庭、零就业家庭以及身有残疾、长期失业人员等困难群体，尽快实现稳定就业对保障家庭收入至关重要。

8至10月，人社部举办就业援助“暖心活动”，全力帮助困难人员就业创业，各地区各部门“新招”频出：

筛选适合援助对象的岗位信息，通过短信、微信等方式“点对点”定向推送岗位；开出“就业大篷车”，设立“就业驿站”，送岗位进社区、进家门；积极开展数据比对，兑现待遇补助发放……1至9月，各地区共帮扶失业人员再就业387万人、困难人员就业132万人。截至9月底，脱贫人口务工规模达3269万人。

展望全年，王萍萍表示，下阶段就业稳定具有较好条件。“一方面，工业、服务业生产企稳回升，经济持续恢复为就业形势稳定提供了有力保障；另一方面，各项稳就业政策持续加力，有力促进了就业稳定。”

此外，随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现。日前发布的2022年版国家职业分类大典净增158个新职业，首次标注97个数字职业。“新职业新工种的出现创造了更多就业机会，将为劳动者提供更广阔的职业发展空间。”王萍萍说。

社保制度改革持续深化

新就业形态就业人员职业伤害保障试点启动实施

党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。目前，各项工作正在有序推进。

养老保险全国统筹加快推进。“前三季度已调拨全国统筹调剂资金2104亿元，支持基金困难省份养老金发放。”人社部有关负责人介绍，接下来，人社部将会同相关部门做好个人养老金制度落地实施相关准备工作，研究起草配套政策，推进个人养老金信息系统建设。

社保待遇按时足额发放。截至目前，退休人员基本养老金调整工作已经完成，各地均已将增加的基本养老金发放到退休人员手中。“此外，截至9月底，共为2111万困难人员代缴今年的城乡居民养老保险费，有力推动城乡居民养老保险法定人员全覆盖。”人社部有关负责人说。

基金委托投资工作扎实推进。为持续强化基金管理，推动基本养老保险基金“保值增值”，基金委托投资工作扎实推进。截至9月底，基本养老保险基金委托合同规模达1.6万亿元。

人社部数据显示，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.47亿人、2.35亿人、2.89亿人。1至9月，三项社会保险基金总收入5.25万亿元，总支出4.89万亿元，9月底累计结余7.24万亿元，基金运行总体平稳。

此外，人社部宣布，启动实施新就业形态就业人员职业伤害保障试点，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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