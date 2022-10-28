本报记者 史自强

金秋时节，来到河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇蔺家庄村，桃园里的桃子正迎来丰收季，沉甸甸地缀满枝头。种桃大户王志友和乡亲们忙着采摘、去袋、装箱。

蔺家庄村的富硒桃品质好、口感佳、品牌亮。但村子三面环山，以前唯一通往外界的路，就是一条坑坑洼洼的土路。桃子要出村，非得上这条路不可。

“600多亩桃，每到成熟的时候，要么装上三轮车送到集市上卖，要么等着大车来收购。路上一颠，卖相就受影响，每斤都得压价好几毛钱。”王志友回忆道。

“要想富，先修路。按照大伙儿的一致想法，我们召开了村民代表大会，并上报了修路计划。”蔺家庄村党支部书记张金合说，2018年，村里通往外界的公路修好了，宽阔的柏油路焕然一新，并与峰峰矿区0号旅游路全线贯通。

好路带来好收益。“现在我的桃园就在路旁，每到成熟季就会举办采摘节，全国各地的游客都会来。”王志友笑着说，“我还把桃子进行深加工，做成果汁运出去，销往全国各地。”

近年来，河北省大力推动农村公路提档升级，把建设“四好农村路”作为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。“全省加速推进县乡道提级改造和过窄农村公路拓宽改造，推动农村公路更多向进村入户倾斜。同时，‘四好农村路’建设被纳入县级政府考核指标体系，全面压实责任。”河北省交通运输厅厅长侯智敏介绍。

2014年以来，河北省新改建农村公路7.3万公里，农村公路通车总里程达到17.9万公里，乡镇通三级及以上公路比例达到96.8%，20户以上自然村通硬化路比例达到97%，县乡公路安全隐患得到治理，农村路网更加优化。

“多亏通了旅游路，现在开农家乐生意好时，平均每天毛收入能有4500元，生活变化太大啦！”平山县温塘镇鹿台村白鹿温泉景区进口处，王建朝正在自家的庭院内为游客张罗着午餐，“路通了，游客也多了，村里吃上‘旅游饭’，生活芝麻开花节节高！”

河北省推动“四好农村路”建设与特色产业、乡村旅游、资源开发等多元融合，推广“农村公路+”发展模式，建成一批旅游路、产业路、致富路，使农村地区的环境优势、资源优势转化为经济优势、发展优势，为乡村振兴增添新动能。

全长512公里、横亘张家口市及承德坝上地区的草原天路，将公路与生态、文化传播、旅游等资源深度融合，对沿线41个乡镇249个行政村、约25万贫困群众脱贫致富发挥了重大作用。60公里长的井陉县太行天路，串联起26个传统古村落，为昔日的贫困地区带去了人气、财气。

“‘四好农村路’不仅要建好，还得管好、护好、运营好，为农村带来长久的活力和效益。”河北省公路事业发展中心副主任孙有才说，目前全省已全面推行“路长制”，所有县、乡（镇）、村都设立了路长，乡镇农村公路管理机构规范化水平不断提升。

美丽畅通的农村公路，如同一把钥匙，开启了乡村群众的致富之门。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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