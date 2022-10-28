原标题：“以奔跑者姿态持续发力”——海外人士看好中国经济增长前景

中国国家统计局日前发布的数据显示，中国第三季度经济恢复向好，主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。海外观察人士认为，中国经济在挑战下显现韧性，中长期增长前景光明。

10月17日，在吉林长春中国第一汽车集团有限公司红旗繁荣工厂焊装车间内，焊装机器人在生产线上焊接车身。（新华社记者颜麟蕴摄）

经济加快恢复

数据显示，今年前三季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长3%，比上半年加快0.5个百分点。其中，三季度GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。

巴西精英企业家协会中国区首席执行官若泽·里卡多·多斯桑多斯认为，这是统筹疫情防控和经济社会发展取得的积极成果，表明中国经济发展步伐稳健。中国坚持以人民为中心的发展思想是实现经济稳健增长的关键。

新加坡南洋理工大学南洋商学院中国高层管理教育部主任闫黎认为，中国经济第三季度“成绩单”亮点颇多，展现中国经济潜力大、趋势向好，未来具有充分增长空间。

瑞银集团24日发布研究报告说，中国三季度GDP同比增速超过市场预期，投资和零售的拉动作用明显。瑞银集团经济学家表示，制造业韧性和消费支出反弹等因素将推动中国经济继续恢复。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇认为，消费和投资对经济增长发挥了积极作用，中国经济可望继续沿上升通道运行。

数据显示，9月规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，其中汽车制造业数据大幅增长近24%。高盛首席亚太经济学家安德鲁·蒂尔顿接受媒体采访时表示：“近期工业活动一直是经济增长的动力来源。”

澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院教授宋立刚指出，当前许多国家都面临经济增长乏力和通胀压力的挑战，中国经济表现给世界带来积极信号。

柬埔寨皇家科学院经济学家基塞雷瓦表示，中国经济持续恢复对中国自身乃至世界都是福音，将有助于加快世界经济复苏。

8月1日，在兰州市城关区北京华联超市东方红广场店，市民在选购水果。（新华社记者杜哲宇摄）

稳经济政策显效

新冠疫情带来的经济创伤尚未修复，通胀压力比预期更加广泛持久，加之能源危机、债务压力等不利因素，世界经济持续面临下行风险。在此背景下，中国推出一揽子稳经济政策措施和接续政策，推动经济企稳向好。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，中国采取了一系列政策，帮助缓解了下行压力，使经济增长转向高质量和更可持续的发展模式。

墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯认为，中国出台的诸多经济政策推动生产提质增效。

观察人士还对中国保持物价水平总体稳定给予积极评价。前三季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2%。都柏林大学爱尔兰中国研究院院长王黎明认为，这一数字远低于西方主要经济体和其他新兴经济体，这是中国扩大有效需求的有利条件。闫黎也表示，物价总水平保持在合理区间，对稳经济、稳信心、稳发展具有重大意义。

国际货币基金组织（IMF）财政事务部主任维托尔·加斯帕尔指出，从全球来看，以稳健措施对抗通胀是首要任务。中国物价水平总体相对较低，因此中国并没有出现其他地方所看到的财政政策与货币政策同步紧缩。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中国经济正在应对艰难的外部环境，但中国能够通过良好的规划，及时调整政策予以应对，经济治理卓有成效。

9月10日，货轮在山东港口青岛港装卸集装箱。（新华社记者李紫恒摄）

市场吸引力凸显

全球经济增长放缓之际，一些发展中经济体应对挑战的政策空间受限，发达经济体在加息周期下经济衰退风险陡增。相比之下，中国市场成为外资关注焦点。

彭博社报道，发达经济体投资者正在寻找可以跑赢通胀和避免经济衰退预期的投资组合，以中国为代表的新兴市场提供了这样的机会：更快增长的预期、更宽松的政策。

《华尔街日报》报道说，疫情以来，中国实际使用外资保持较高增长，主要归因于中国率先控制疫情、经济持续恢复，加上政府推出稳外资举措等。

尽管全球形势严峻，奥迪2020年和2021年在华汽车年销量均突破70万辆。今年6月，奥迪在中国的首个纯电动车型生产基地——奥迪一汽新能源汽车项目正式奠基。奥迪集团中国市场销售总监雅基琳·哈维日前表示，奥迪将中国视作最大单一市场，坚定进一步深耕本地市场的决心。

土耳其阿拉格兹控股公司董事会主席詹蒂尔克·阿拉格兹表示，在世界经济面临风险的背景下，中国推进高水平对外开放，优化营商环境，利于各方共赢。中国市场规模的增长有利于与中国建立商业伙伴关系的国家和公司，将使其他国家从中获益。

中国海关总署最新数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值31.11万亿元，同比增长9.9%。

国际知名会计师事务所毕马威中国及亚太区主席陶匡淳对中共二十大报告中的加快建设贸易强国深有感触，认为中国营商环境特别是与跨境贸易相关的营商环境不断改善，对促进中国外贸增长功不可没。他表示，从高速发展到高质量发展，中国推进高水平对外开放，正以奔跑者姿态持续发力，令全球瞩目。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经