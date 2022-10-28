原标题：生态环境部：重点关注“未立先破”等影响群众温暖过冬突出问题

新华社北京10月27日电（记者高敬）当前，北方地区正在陆续进入取暖季。生态环境部新闻发言人刘友宾27日说，对实施清洁取暖改造的地方，将加强调度抽查，重点关注是否存在“未立先破”等影响群众温暖过冬的突出问题，对涉及清洁取暖的投诉，及时调度地方政府相关部门现场核实，督促第一时间解决问题，切实让人民群众清洁取暖、温暖过冬。

秋冬季北方一些地区容易出现大气污染过程。在生态环境部当天举行的新闻发布会上，刘友宾说，根据预测，今年秋冬季，我国东部地区气温偏高、降水偏少的可能性大；京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等重点地区气象条件较为不利。生态环境部将密切关注空气质量变化态势，统筹做好疫情防控、经济社会发展和生态环境保护工作，突出精准治污、科学治污、依法治污，积极安排部署秋冬季大气污染防治工作。

推进北方地区冬季清洁取暖，是改善大气环境质量的重大举措。刘友宾表示，2022年，生态环境部将继续配合相关部门做好清洁取暖工作，坚持先立后破、不立不破，对于进入供暖季后未完成改造的，仍继续沿用原供暖方式；今年新改造尚不具备安全稳定通气条件的、尚未经过一年实际运行检验的，不拆除原有燃煤取暖设施；山区等暂不具备改造条件的地区，可以使用洁净煤等方式采暖，确保群众温暖过冬。

他说，同时要加大政策支持力度，积极配合相关部门加快推进天然气产供储销体系建设，坚持合同化保供，优化天然气使用方向，强化居民用气保障力度。配合财政部安排清洁取暖运行补贴，2021年10月底，已下达2022年清洁取暖运营补贴53.5亿元，重点向农村低收入人群和困难群众倾斜。

(责编：赵竹青、陈键)

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