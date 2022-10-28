原标题：“三年行动”冲刺收官 国企布局优化步伐加快

2022年是国企改革三年行动的收官之年，这场大考即将“响铃收卷”。《经济参考报》记者了解到，当前众多国企三年行动主体任务基本完成，改革进入收官攻坚阶段，成效不断显现。接下来，国资国企改革将持续深化，国有经济布局优化和结构调整步伐加快，一批重组整合项目有望实施。

80%，这是国家电投2015年到2022年集团总部审批事项压缩的比例，该央企总部权责清单已五次改版升级。

企业轻装上阵，才能抢占市场先机。以改革为转型发展的内在驱动力，国家电投在绿色产业跑道上加速向前。截至2022年8月，清洁能源装机1.26亿千瓦，占比62.5%，持续保持国际领先地位。

2020年启动的国企改革三年行动，今年迎来攻坚之年、收官之年。开年以来，国有企业形成台账、锁定重点、靶向发力，在多个重点领域和关键环节取得了新的突破：

公司制改制全面完成，央企董事会应建尽建，基本实现外部董事占多数；劳动、人事、分配等三项制度改革实现大范围破冰破局，中央企业将着力推动“三能”机制在各层级企业普遍化、常态化运行……

近日国务院国资委召开会议强调，要高质量收官国企改革三年行动，深入推进原创技术“策源地”和现代产业链“链长”建设工作，不断激发企业活力动力。

统计数据显示，截至今年9月初，各中央企业和各地改革工作台账完成率均超过98%。《经济参考报》记者了解到，目前国家开发投资集团有限公司、中国化学工程等多家央企、浙江等多地国企已全部完成国企改革三年行动主体任务，正在工作质量和成效上进一步细化深化。

“三年行动系统性重构了国企的制度体系和市场体系，提高了国企的活力和效率，提升了国有资本的整体运行质量。”长期关注国企改革的阳光时代律师事务所高级合伙人朱昌明在接受《经济参考报》记者采访时表示。

改革成效从最新公布的中央企业三季度“成绩单”上可窥一斑。国资委数据显示，前三季度，中央企业经济效益稳步增长，运行质量持续提升，累计实现营业收入29.0万亿元，同比增长10.9%；累计实现利润总额2.1万亿元，同比增长5.7%，增速比1-8月回升0.7个百分点；营业收入利润率7.2%，总体保持在较高水平。

在清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎看来，国有经济布局优化和结构调整，要以深化供给侧结构性改革为主线，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，可以有战略性重组、专业化整合、产业链整合和并购重组等多种方式。

三年行动中，从推进战略性重组到专业化整合，再到布局战略性新兴产业，国有经济布局优化和结构调整可谓是“动作不断”。

国家开发投资集团有限公司将发展战略性新兴产业作为战略选择，运用“直投+基金”双轮联动，加大投资布局力度，加快推进业务结构优化调整，助力实现科技自立自强。

进退之间，这家曾经主要投资传统基础产业的央企，目前共有高新技术企业48家，较2020年初新增24家，新增部分中约70%为通过投资并购实现。截至2022年7月底，国投管理基金累计投资了963个项目，其中107个项目在科创板上市。

从国资委此前部署表态可以看出，接下来医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁等重点领域和战略性、前瞻性新兴产业整合将加快落地，一批项目近期有望签约实施，更多优质资源将向上市公司集中。

朱昌明认为，国资国企要根据自身产业基础，把握新一轮科技革命和产业变革的机遇，做到“有进有退”。“进”是向战略性产业和产业链、价值链中高端集中，争当原创技术的策源地和现代产业链的“链长”；“退”是继续加大“两非”（非主业、非优势）剥离和“两资”（低效资产、无效资产）清退。

“总体上看，与世界一流企业相比，国有企业还有一定差距，主要体现在技术创新和价值创造能力上。”中国企业联合会研究员刘兴国建议，要缩小这些差距，既需要改革来提升治理能力和优化布局结构等，也需要国有企业以踔厉创新来重塑与强化核心竞争力。 （记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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