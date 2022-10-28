人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

累计成交85.8亿元 全国碳市场将扩大行业覆盖范围

2022年10月28日09:04 | 来源：科技日报
小字号

原标题：累计成交85.8亿元 全国碳市场将扩大行业覆盖范围

27日，在生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部应对气候变化司司长李高说，2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。总的来看，经过第一个履约周期的建设和运行，全国碳市场已建立起基本框架制度，打通了各关键流程环节，初步发挥了碳价发现机制作用，有效提升了企业减排温室气体、加快绿色低碳转型的意识和能力，实现了预期目标。

据统计，截至2022年10月21日，全国碳市场碳排放配额累计成交量1.96亿吨，累计成交额85.8亿元。

李高说，生态环境部正在抓紧推动新履约周期的各项准备工作，相关配额分配方案将于近期公开征求意见。接下来，还将持续推进全国碳市场建设，其中包括健全相关法律法规和政策体系，推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台等。数据质量是全国碳市场的生命线，将保持对碳排放数据造假零容忍的高压态势，建立健全碳排放数据质量管理长效机制、信息公开和征信惩戒的管理机制等，强化数据质量管理；在碳市场平稳运行基础上，逐步扩大市场的行业覆盖范围，丰富交易主体、品种和方式；完善国家自愿减排交易机制，研究制定相关的交易管理办法和配套制度规范等。

今年4月，国家发改委、国家统计局和生态环境部印发了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》，部署建立全国及地方碳排放统计核算制度、完善行业企业碳排放核算机制、建立健全重点产品碳排放核算方法、完善国家温室气体清单编制机制等四大重点任务，提出要夯实统计基础、建立排放因子库、应用先进技术、开展方法学研究、完善支持政策等五项保障措施。

李高说，做好应对气候变化和“双碳”工作需要坚实的数据基础，碳排放统计核算体系发挥着对“双碳”工作提供数据支撑和基础保障的作用。但是统计核算涉及社会生产生活各领域，技术、产品门类繁多，亟须建立完善统一规范的统计核算体系。生态环境部将与各部门合作，落实方案要求，做好行业企业和重点产品碳排放核算相关工作，推动建立我国统一规范的碳排放统计核算体系。(记者李禾)

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
蒙牛联合中国航天发布“航天菌株”
　　人民网北京10月27日电（记者杜燕飞）今日，蒙牛集团与中国航天基金会在京召开航天菌株发布会，联合发布了我国自主研发的“2016国人1号菌株”和“2016国人2号菌株”。这两株益生菌均为太空培育型菌株，是航天与食品行业的创新融合。…
拉动GDP增长1个百分点 中国外贸展现韧性活力
　　人民网北京10月27日电 （记者赵竹青）10月27日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来，中国外贸努力克服多种不利因素冲击，展现较强的韧性与活力，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部