原标题：累计成交85.8亿元 全国碳市场将扩大行业覆盖范围

27日，在生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部应对气候变化司司长李高说，2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。总的来看，经过第一个履约周期的建设和运行，全国碳市场已建立起基本框架制度，打通了各关键流程环节，初步发挥了碳价发现机制作用，有效提升了企业减排温室气体、加快绿色低碳转型的意识和能力，实现了预期目标。

据统计，截至2022年10月21日，全国碳市场碳排放配额累计成交量1.96亿吨，累计成交额85.8亿元。

李高说，生态环境部正在抓紧推动新履约周期的各项准备工作，相关配额分配方案将于近期公开征求意见。接下来，还将持续推进全国碳市场建设，其中包括健全相关法律法规和政策体系，推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台等。数据质量是全国碳市场的生命线，将保持对碳排放数据造假零容忍的高压态势，建立健全碳排放数据质量管理长效机制、信息公开和征信惩戒的管理机制等，强化数据质量管理；在碳市场平稳运行基础上，逐步扩大市场的行业覆盖范围，丰富交易主体、品种和方式；完善国家自愿减排交易机制，研究制定相关的交易管理办法和配套制度规范等。

今年4月，国家发改委、国家统计局和生态环境部印发了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》，部署建立全国及地方碳排放统计核算制度、完善行业企业碳排放核算机制、建立健全重点产品碳排放核算方法、完善国家温室气体清单编制机制等四大重点任务，提出要夯实统计基础、建立排放因子库、应用先进技术、开展方法学研究、完善支持政策等五项保障措施。

李高说，做好应对气候变化和“双碳”工作需要坚实的数据基础，碳排放统计核算体系发挥着对“双碳”工作提供数据支撑和基础保障的作用。但是统计核算涉及社会生产生活各领域，技术、产品门类繁多，亟须建立完善统一规范的统计核算体系。生态环境部将与各部门合作，落实方案要求，做好行业企业和重点产品碳排放核算相关工作，推动建立我国统一规范的碳排放统计核算体系。(记者李禾)

(责编：赵竹青、陈键)

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