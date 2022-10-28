连续五届参展进博会的西门子，今年将以“以科技，共创每一天”为主题亮相，全面展示在华发展的关键里程碑，并通过多媒体手段，全方位分享其在智能制造、智能基础设施和智慧交通等领域的数字化创新科技与成功实践。

作为一家专注的科技公司，西门子在本次进博会上将以“创新”“低碳”和“数字化”三大展区呈现前沿产品、技术和解决方案。

西门子端到端的智能楼宇软件即服务（SaaS）系列组合Building X将在进博会上首次展示，它提供支持人工智能的应用程序和内置的网络安全等功能。得益于开放性和云技术，Building X将推进各方伙伴的协作共创，加速实现楼宇数字化转型。

同时，观众还可以在“工业元宇宙”中沉浸式体验数字化工厂规划，应用数字孪生技术实现用户之间的无缝协作，并验证数字化工厂的产线升级方案，在“工业元宇宙”中真切感受数字化咨询的实施效果。

在绿色交通领域，西门子将展出其最新成果——氢动力列车Mireo Plus H，以助力实现环境友好、零排放的客运交通。基于Mireo Plus H平台开发的氢动力列车支持超长运行范围和更快的加速度。与汽车相比，每辆氢动力列车在30年内可减少多达4.5万吨的二氧化碳排放。

此外，西门子将在低碳展区集中呈现“零碳先锋计划”一周年的丰硕成果。在自身运营层面，西门子全球首座原生数字化工厂已于今年6月在南京正式投运，借助多项数字化及低碳环保技术，预计每年可减碳超过3300吨，节水近6300立方米。西门子各制造工厂积极推行循环经济发展模式，所有生产现场均可实现工业固废循环利用或资源化处理，并已初步实现废弃物零填埋。（沈文敏）

(责编：曹淼、李源)

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