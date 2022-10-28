西门子携创新科技参展第五届进博会
2022年10月28日11:07 | 来源：人民日报客户端
小字号
连续五届参展进博会的西门子，今年将以“以科技，共创每一天”为主题亮相，全面展示在华发展的关键里程碑，并通过多媒体手段，全方位分享其在智能制造、智能基础设施和智慧交通等领域的数字化创新科技与成功实践。
作为一家专注的科技公司，西门子在本次进博会上将以“创新”“低碳”和“数字化”三大展区呈现前沿产品、技术和解决方案。
西门子端到端的智能楼宇软件即服务（SaaS）系列组合Building X将在进博会上首次展示，它提供支持人工智能的应用程序和内置的网络安全等功能。得益于开放性和云技术，Building X将推进各方伙伴的协作共创，加速实现楼宇数字化转型。
同时，观众还可以在“工业元宇宙”中沉浸式体验数字化工厂规划，应用数字孪生技术实现用户之间的无缝协作，并验证数字化工厂的产线升级方案，在“工业元宇宙”中真切感受数字化咨询的实施效果。
在绿色交通领域，西门子将展出其最新成果——氢动力列车Mireo Plus H，以助力实现环境友好、零排放的客运交通。基于Mireo Plus H平台开发的氢动力列车支持超长运行范围和更快的加速度。与汽车相比，每辆氢动力列车在30年内可减少多达4.5万吨的二氧化碳排放。
此外，西门子将在低碳展区集中呈现“零碳先锋计划”一周年的丰硕成果。在自身运营层面，西门子全球首座原生数字化工厂已于今年6月在南京正式投运，借助多项数字化及低碳环保技术，预计每年可减碳超过3300吨，节水近6300立方米。西门子各制造工厂积极推行循环经济发展模式，所有生产现场均可实现工业固废循环利用或资源化处理，并已初步实现废弃物零填埋。（沈文敏）
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管部门集中公布一批食品浪费违法行为典型案例
- 人民网北京10月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，自2021年4月29日全国人大常委会颁布实施《中华人民共和国反食品浪费法》以来，各级市场监管部门深入落实党中央、国务院决策部署，严格执行《中华人民共和国反食品浪费法》，把制止餐饮浪费作为食品安全监管的重要内容，积极营造“浪费可耻、节约为荣”的社会氛围，积极劝阻食品浪费行为，依法纠正、查处了多起食品生产经营者浪费食品的违法行为。 日前，市场监管总局集中公布了以下典型案例： 一、宁夏回族自治区固原市西吉县市场监管局查处宁夏全诚热辣餐饮有限公司未采取措施防止食品浪费案 2022年1月18日，宁夏回族自治区固原市西吉县市场监管局执法人员在反食品浪费专项检查工作中，发现宁夏全诚热辣餐饮有限公司存在诱导、误导消费者超量点餐造成明显食品浪费的行为，当场责令当事人立即改正，并给予警告。…
相关新闻
- 评论
- 关注