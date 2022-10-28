人民网北京10月28日电 （记者王仁宏）2022年10月30日至11月1日，由住房和城乡建设部、上海市人民政府和联合国人居署共同主办的2022年世界城市日全球主场活动暨第二届城市可持续发展全球大会将在上海市举办。时隔8年之后，世界城市日全球主场活动再次落地上海。

2022年世界城市日全球主场活动暨第二届城市可持续发展全球大会新闻发布会。来源：住房和城乡建设部

2013年，我国推动联合国将10月31日设为世界城市日。2014年10月31日，首届世界城市日全球启动仪式在上海举办。自世界城市日设立以来，每年在国内外开展形式多样的宣传活动，举办全球和中国主场活动。

据住房和城乡建设部计划财务与外事司司长胡子健介绍，今年世界城市日主题为“行动，从地方走向全球”，旨在呼吁全球城市积极采取行动，为可持续发展目标的实现作出更大贡献。我国政府高度重视城市发展，党的十八大以来，城市建设取得了举世瞩目的历史性成就。城市发展方式加快转变，城市人居环境显著改善，城市治理水平明显提高。2021年，我国常住人口城镇化率达到64.72%。常住人口保障性住房覆盖率、城市燃气普及率、供水普及率、城市建成区绿地率、城市社区综合服务设施覆盖率等指标均有大幅度提升。

近年来，全球有越来越多的城市加入到宣传和庆祝世界城市日的队伍中来，世界城市日的影响力不断扩大，为各国城市提供了互相交流合作的平台，提升了国际社会各界对城市发展的关注；也为在全球范围内推进城市可持续发展、推动落实联合国2030年可持续发展议程和新城市议程发挥了重要作用。

“今年大会将围绕主题，重点交流和展示中外各地在落实联合国2030年可持续发展议程、全球发展倡议，推动城市可持续发展和改善人居环境方面的政策、经验和做法。” 胡子健说。

上海市住房和城乡建设管理委员会主任姚凯表示，上海秉承“城市，让生活更美好”的理念，在推动城市可持续发展方面开展了一系列的探索和实践，推动城乡建设、城市品质、治理效能迈上新台阶，让广大市民群众充分感受到人民城市建设的精度、厚度和温度。未来仍将持续推动城市转型发展、绿色发展和高质量发展，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为全球城市可持续发展作出更多的贡献。

据悉，目前全球主场活动各项筹备工作正在有序推进。活动将采取线上线下相结合的方式进行，包括开幕式、成果发布、圆桌论坛、专题论坛、主题展示及相关配套活动等。住房和城乡建设部、上海市人民政府负责同志出席会议并致辞，联合国人居署、有关国际组织负责人等将通过视频方式参会致辞。活动还将邀请国内外有关部门和城市代表、驻华使领馆官员、城市规划建设管理专家学者等参加。目前各项筹备工作基本就绪。

近年来，结合世界城市日活动，住房和城乡建设部、上海市不断加强与联合国人居署等国际组织合作，积极开展全球可持续发展城市奖（上海奖）、全球城市监测框架—上海应用指数、《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》等相关合作，向国际社会提供推动全球城市可持续发展的中国智慧和中国方案。部分成果将在今年世界城市日全球主场活动上发布。

世界城市日前后，我国各省、自治区、直辖市还将组织本地区城市结合学习贯彻党的二十大精神，围绕世界城市日主题组织开展有声有色、形式多样的宣传活动，鼓励社会各界和城市居民参与城市建设和城市治理，推动住房和城乡建设事业高质量发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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