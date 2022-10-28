10月26日，中华全国工商业联合会（以下简称全国工商联）与中信银行举行战略合作启动仪式。合作约定围绕中小微民营企业扶持、企业家综合服务、科技赋能及数字化服务、国企混改支持、民营企业“走出去”、品牌共建等六大场景，深化民营企业客群建设，共同推动民营经济持续健康发展。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，中信集团董事长朱鹤新、中信集团总经理奚国华、中信银行行长方合英出席活动。

高云龙指出，金融活则经济活。民营经济健康发展离不开银行等金融机构的大力支持，全国工商联将继续指导各地工商联与中信银行等金融机构加强沟通联系，开展深度合作，着力推动中央一系列金融惠企政策贯彻落实，切实引导有需求的民营企业与有服务能力的金融机构进行务实对接。

朱鹤新表示，中信集团将认真贯彻落实党的二十大精神以及党中央关于金融支持民营经济发展的一系列决策部署，继续发挥产融并举优势和金融全牌照优势，加大对民营企业的扶持力度。

奚国华介绍了中信集团支持民营经济的情况，希望与全国工商联携手推动民营经济高质量发展，为民营企业做大做强贡献中信力量。方合英介绍了中信银行助力民营企业发展的情况，以及与全国工商联未来“六大合作场景”的计划内容。

据介绍，多年来，中信银行坚守金融本源，坚持国有金融企业使命，积极融入国家发展大局，坚定不移走中国特色金融发展之路，以金融血脉滋养经济肌体，致力于打造服务民营企业“有温度的银行”。近三年民营企业贷款年均增长率近10%，促进金融服务与实体经济发展的同频共振；普惠型小微企业贷款余额突破4000亿元，普惠法人贷款主要业务指标位居股份制银行前列。

全国工商联副主席黄荣，全国工商联党组成员、秘书长赵德江，中信银行常务副行长刘成等参加活动。

(责编：曹淼、李源)

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