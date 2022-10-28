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国家统计局：2021年中国创新指数比上年增长8%

2022年10月28日19:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电（记者魏玉坤）国家统计局28日发布数据，2021年中国创新指数达到264.6，比上年增长8%，增幅较上年提高1.6个百分点，创新发展水平加速提升。

　　统计数据显示，我国创新环境明显优化，加计扣除减免政策效果显著。2021年，规模以上工业企业中加计扣除减免政策受惠企业达9.9万家，比上年增长39.5%；受惠企业占比为22.3%，比上年提高4.6个百分点；享受政策相当于减免税额达2091.7亿元，比上年增长22.1%。

　　创新投入稳步提高，研究与试验发展（R&D）投入保持较快增长。2021年，我国R&D经费投入达27956.3亿元，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点，已连续6年保持两位数增长，投入总量稳居世界第二；近5年年均增速达12.3%，明显快于美国、日本、德国等发达国家。

　　创新产出成果丰硕。2021年，我国国内专利授权数达446.7万件，比上年增长26.9%。截至2021年底，大中型工业企业拥有注册商标70.6万件，比上年增长14.7%。

　　节能降耗取得新的成效。据初步核算，2021年，我国能源消费总量为52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%；煤炭消费量占能源消费总量的56%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，比上年提高1.2个百分点。按可比价格计算，单位国内生产总值（GDP）能耗比上年下降2.7%。

　　“2021年中国创新指数测算结果表明，面对复杂严峻的国内外形势，我国坚持将创新作为引领发展的第一动力，大力改善创新环境，创新发展新动能得到进一步释放，创新发展水平实现较快提升，为保持经济平稳发展注入了强大动力。”国家统计局社科文司首席统计师李胤说，下阶段，要继续深入实施创新驱动发展战略，加快科技强国建设，为实现高水平科技自立自强努力奋斗。

(责编：牛镛、袁勃)
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