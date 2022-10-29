谢雁冰 黄钰钦 梁晓辉

原标题：中国数字基础设施实现跨越式发展 5G移动电话用户约占全球四分之三

国家发展和改革委员会主任何立峰28日向全国人大常委会作国务院关于数字经济发展情况的报告(以下简称“报告”)。报告显示，中共十八大以来，中国数字基础设施实现跨越式发展，移动电话用户总数达16.43亿户，其中5G移动电话用户达3.55亿户，约占全球的四分之三。

报告显示，截至2022年7月，中国已许可的5G中低频段频谱资源共计770MHz，许可的中低频段频率资源总量位居世界前列，累计建成开通5G基站达196.8万个。网络基础设施全面向IPv6演进升级，IPv6活跃用户数达6.97亿。

报告指出，中国移动通信实现从“3G突破”到“4G同步”再到“5G引领”的跨越，6G领域的愿景需求研究、关键技术研发、国际交流合作加快。互联网普及率从2012年的42.1%提高到2021年的73%，上网人数达10.32亿人，移动电话用户总数达16.43亿户，其中5G移动电话用户达3.55亿户，约占全球的四分之三。

报告称，截至2022年6月，中国数据中心机架总规模超过590万标准机架，建成153家国家绿色数据中心，行业内先进绿色中心电能使用效率降至1.1左右，达到世界领先水平。

在数字产业创新能力方面，报告指出，关键核心技术取得突破，产业创新活力不断提升，数字产业快速成长。截至2021年，中国工业互联网核心产业规模超过1万亿元(人民币，下同)，大数据产业规模达1.3万亿元，并成为全球增速最快的云计算市场之一，2012年以来年均增速超过30%。

报告还显示，全国网络零售市场规模连续9年居于世界首位。同时，电子商务交易额保持快速增长，由2012年的8万亿元增长至2021年的42.3万亿元，年均增长20.3%。电子商务、移动支付规模全球领先，网约车、网上外卖、数字文化、智慧旅游等市场规模不断扩大。

关于未来工作安排，报告指出，将力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

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