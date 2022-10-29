原标题：金融为民使命担当，浙商银行交三季报稳中向好答卷

10月28日，浙商银行发布2022年三季报。在注重服务实体经济的同时，主要指标继续保持稳健态势。前三季度，浙商银行(集团口径，下同)以“经济周期弱敏感资产”为压舱石，打造高质量发展的一流经营体系成效初显，实现营业收入477.17亿元，同比增长18.06%；实现归属于母公司股东的净利润115.37亿元，同比增长9.07%，较前两个季度有明显提升。资产质量趋势向好，三季度末不良下降拨备上升。

责任实：践行“国之大者”稳实体

财报显示，营收和净利润稳健增长的同时，浙商银行将金融“国之大者”的责任落到实处。

截至2022年9月末，浙商银行集团资产总额达25,431.51亿元，比上年末增长11.21%。其中，发放贷款和垫款总额15,062.80亿元，比上年末增长11.80%，贷款增速居上市股份行前列。

报告期内，该行强化重点领域金融支持，尤其是响应人行、发改委号召，加快制造业中长期贷款、设备更新改造专项贷款投放，较好发挥了对经济的托底作用。截至9月末，投向制造业贷款余额达2,345.24亿元，服务客户24,621户，制造业贷款占比连续两年位列股份制银行首位。

同时，以“经济周期弱敏感资产”为压舱石，浙商银行着力提升以供应链、普惠型小微贷款为代表的小额分散业务占比，推动全行授信资产向经济周期弱敏感资产的持续优化。

截至9月末，该行供应链融资业务余额726.96亿元，较年初增长171.34%；国际业务方面，前三季度国际结算量2,171亿美元，同比增长65%。

在服务实体经济的毛细血管中，浙商银行聚焦“小微”，突出“普惠”，服务于具有较好成长性、稳定性的普惠型小微企业，实现前三季度零售小微客户“积沙成山”。截至9月末，普惠型小微贷款余额2,674.31亿元，较年初增加308.78亿元，增速明显高于各项贷款平均增速。零售业务AUM较年初增加250亿元,其中代销业务较年初增加340亿元。

同时，该行主动降低贷款投放价格，新发放普惠小微贷款利率同比大幅下降55BP。针对实体经济的减费让利持续深入，前三季度累计为受疫情影响客户实施纾困金额67.64亿元，涉及小微企业1,807户，累计为小微客户实际让利1.28亿元、惠及小微4.79万户。

增长稳：经济周期弱敏感资产聚新动能

经济稳则需求稳，经济的韧性支撑了银行发展的韧性。今年以来，浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，围绕“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，强调“大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境”五大业务板块齐头并进、协同发展，全面开启高质量发展新征程，实现了社会效益与自身发展的协调增长。

三季度以来，浙商银行提出经济周期弱敏感资产，经营策略成效初显，中收占比显著提升。财报显示，截至9月末，浙商银行负债总额23,803.46亿元，比上年末增长12.29%，其中吸收存款17,215.16亿元，比上年末增长21.60%。

前三季度，浙商银行非利息净收入122.80亿元，同比增加28.42亿元，增长30.11%。非利息净收入占营业收入比25.74%，同比上升2.39个百分点，收入结构日趋优化。

在资产价格下行的情况下，浙商银行大力优化存款结构，持续降低存款付息率，压降负债成本成效显著。前三季度该行利息净收入354.37亿元，同比增长14.39%。净利差同比下降0.02个百分点至2.06%。

资产质量方面，浙商银行深植“经济周期弱敏感”风险理念，贯彻五大风险管理原则，完善风险偏好、提升风险管理、重塑风险文化，推动风控跑在风险的前面。

截至9月末，该行不良贷款率1.47%，比上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率181.21%，比上年末上升6.60个百分点。资产质量保持稳定。

特色足：助力共同富裕获新成果

在高质量发展建设共同富裕示范区的背景下，作为省属法人银行，浙商银行深耕浙江大本营，发挥金融支持的“血脉”作用，不断健全产品和服务体系，三季报中进一步展示出区位特色。

2022年9月末，浙商银行支持浙江省内融资服务总量达8,705.90亿元，较年初增幅达10.17%。在扩面的同时，浙商银行聚焦“扩中”“提低”，高举金融顾问大旗，依托临平综合金融服务示范区、慈善信托、数智金融等，致力于提升共同富裕的均衡性和可及性，有效助力金融供给侧结构性改革。

发挥金融子弟兵、主力军作用，浙商银行围绕共同富裕示范区农户、新型农村经营主体、个体工商户、微型企业等普惠市场主体，创新推出“共同富裕贷”省内专属产品，并在全省范围内持续推广。截至9月末，浙商银行“共富贷”余额超77亿元，为全省3900余户市场主体提供信贷支持。此外，今年10月，浙商银行还成功发行了“共同富裕”主题小微专项金融债券，支持浙江共同富裕示范区建设。

服务实体经济对于银行而言，既是“必修课”也是“试金石”。以“经济周期弱敏感资产”为压舱石，浙商银行坚定不移地推进五大业务板块齐头并进、协同发展，把大零售板块挺在前面，实现财富管理全新启航，以数字化科技运营为风帆，正全面擘画下一阶段的发展蓝图，争取穿越周期实现稳健经营、高质量发展。

(责编：李源、董童)

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