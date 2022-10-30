近日，浙江省杭州市临安区天目山镇“天目粮仓”粮食功能区，水稻丰收在望。

胡剑欢摄（影像中国）

本报北京10月29日电 （记者高云才）记者29日从农业农村部获悉：截至目前，秋粮收获近九成。今年粮食生产稳定向好，夏粮、早稻丰收到手，全年粮食有望再获丰收。

据了解，今年夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，早稻产量562.5亿斤，比上年增加2.1亿斤，秋粮有望再获丰收。今年东北、黄淮海、西北地区光温水匹配较好，秋粮长势是近几年最好的，南方高温干旱影响总体有限。

大豆油料扩种成效明显，启动国家大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模，推广大豆玉米带状复合种植超过1500万亩，大豆面积增加较多。夏收油菜籽面积、单产、总产实现“三增”，花生、油葵等其他油料作物呈稳产态势。秋冬种进展总体顺利，目前冬小麦播种过八成，冬油菜播种过七成。

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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