本报北京10月29日电 （记者刘志强）记者近日从国务院国资委获悉：今年前三季度，中央企业经济运行平稳，效益回升向好。前三季度，央企累计实现营业收入29万亿元，同比增长10.9%。

统计显示，前三季度，中央企业累计实现利润总额2.1万亿元，同比增长5.7%，增速比1至8月回升0.7个百分点；累计实现净利润1.6万亿元，同比增长4.7%，增速比1至8月回升1个百分点。

数据显示，中央企业运行质量持续提升：今年前三季度，央企研发经费投入同比增长17.5%，研发经费投入强度同比提高0.12个百分点；营业收入利润率为7.2%，总体保持在较高水平；偿债能力保持稳定，9月末中央企业整体资产负债率为64.8%，环比下降0.2个百分点。

今年前三季度，中央企业累计上缴税费2.1万亿元，同比增长15.2%；中央企业累计为服务业小微企业和个体工商户减免房租146.9亿元。

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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