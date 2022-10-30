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前三季度

银行业保险业保持平稳运行

2022年10月30日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月29日电  （记者屈信明）记者从银保监会获悉：今年以来，银保监会坚持稳字当头、稳中求进，引导银行业保险业全力支持实体经济发展，稳住宏观经济大盘，防范化解重大金融风险，着力实现“稳增长”与“防风险”的平衡，银行业保险业保持平稳运行的良好态势。前三季度，人民币贷款新增18.1万亿元，同比多增1.4万亿元。制造业贷款新增4.2万亿元，同比多增1.8万亿元，贷款平均利率较年初下降0.37个百分点。普惠型涉农贷款余额10.3万亿元，同比增速较各项贷款平均增速高7个百分点，农业保险提供风险保障金额3.6万亿元。

　　国家重大战略得到有力支持。支持创新驱动发展战略，高技术产业贷款较年初增长23.7%，数字经济核心产业贷款较年初增长22%。支持有序推进碳达峰碳中和，绿色信贷余额22万亿元，较年初增长29.5%，环境污染责任保险风险保障金额同比增长29.2%。

　　民生金融保障进一步改善。保障性安居工程贷款余额6.3万亿元，保障性租赁住房贷款快速增长。推动专属商业养老保险试点业务发展，专属商业养老保险累计保单件数25.7万件。商业养老年金原保险保费收入同比增长4.9%。脱贫攻坚成果进一步巩固，重点帮扶县贷款余额1.8万亿元，已脱贫地区贷款余额10.8万亿元，增速比各项贷款平均增速高2.1个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月30日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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