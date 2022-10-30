年产50万吨双甘膦项目在四川广安开工
2022年10月30日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报成都10月29日电 （记者李凯旋）28日，四川省重点推进的重大产业项目——和邦生物年产50万吨双甘膦项目在四川广安新桥化工园区开工。该项目总投资167亿元，预计2024年底建成投产，可年产双甘膦50万吨，将成为全球最大的双甘膦生产基地。
双甘膦是农药、医药、橡胶、电镀、染料行业中重要中间体。今年以来，广安坚持以重大产业项目为抓手，持续优化投资环境，成功招引落地了一大批大项目、好项目。为了让双甘膦项目尽早落地建设，今年4月18日，广安与四川和邦生物科技股份有限公司签订投资协议后，以清单制+责任制+时限制“挂图作战”，实现了当年签约、当年列入省重点推进项目、当年开工“三个当年”目标。
《 人民日报 》（ 2022年10月30日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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