黄国畅、屠海超

原标题：梦天实验舱完成发射前全区合练

新华社海南文昌10月29日电（黄国畅、屠海超）中国空间站梦天实验舱任务29日组织发射前系统间全区合练。目前，各系统状态良好，正按计划开展火箭加注前准备工作。

这次任务是空间站在轨建造的收官之战，前与长征七号改遥四任务并行，后又与天舟五号任务深度并行，对流程设计、质量管控和资源统筹都带来了很大挑战。连日来，文昌航天发射场已组织完成了梦天实验舱技术区测试、加注，长征五号B运载火箭垂直总装测试、舱箭联合测试、组合体垂直转运等工作，并严格按标准开展功能测试和数据判读比对。

“我们已完成了舱箭总装测试、联合操作、联合总检查等工作，现在任务已进入关键的加注发射阶段。目前设备设施状态良好，发射日天气满足要求，我们有信心有决心成功完成发射任务，为建设航天强国贡献力量。”西昌卫星发射中心总工程师钟文安说。

(责编：杨曦、陈键)

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