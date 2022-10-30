人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

数评新时代中国经济历史性跃升

2022年10月30日08:59 | 来源：经济日报
小字号

原标题：数评新时代中国经济历史性跃升

　　数据来源 国家统计局官网 国家外汇管理局官网

　　彰显经济金融稳定器韧性

　　党的二十大报告指出，我国经济实力实现历史性跃升。其中，“外汇储备规模稳居世界第一”是重要标志之一。

　　外汇储备规模保持基本稳定，是维护国家经济金融安全的重要防线，是我国宏观经济稳健运行的重要保障。党的十八大以来，我国外汇储备规模保持基本稳定，有效增强了国际社会对我国经济发展的信心，对抵御外部冲击、维护国家经济金融安全发挥了重要作用。

　　从当前情况看，我国外汇储备规模保持总体稳定仍有坚实基础。尽管外部形势更趋复杂严峻，全球经济不稳定不确定因素明显增多，但我国经济总体延续恢复态势，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，国际收支结构稳健，经常账户保持合理规模顺差，人民币资产具有长期投资价值。

　　接下来，要充分发挥外汇储备在开放型经济建设中的积极作用，在做好风险防范的前提下，进一步完善外汇储备多元化运用。我国外汇储备经营管理须继续坚持安全、流动、保值、增值原则，对外汇储备进行审慎、规范、专业的投资运作，优化并动态调整投资组合和投资策略，尊重国际市场规则和惯例，维护和促进国际金融市场的稳定与发展。

　　外汇储备须始终将风险防范放在首位，不断提升对重大风险的识别、评估和管理能力，丰富风险管理工具箱，建立健全风险管理和内部控制体系。同时，积极拓展外汇储备多元化运用，服务国家对外战略。在安全、流动和保值增值的基础上，把可持续投资作为长期目标，不断探索完善中国特色的经营管理之路，为加快构建新发展格局、更好服务国家战略作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国外汇市场韧性增强 跨境资金流动保持平稳有序
　　人民网北京10月29日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局28日公布的最新数据显示，2022年9月，银行结汇2214亿美元，售汇2132亿美元；银行代客涉外收入5453亿美元，对外付款5574亿美元。2022年1至9月，银行累计结汇20058亿美元，累计售汇18873亿美元；银行代客累计涉外收入47815亿美元，累计对外付款47102亿美元。…
我国成功发射试验二十号C星
　　我国成功发射试验二十号C星。王江波摄 人民网北京10月29日电 （记者赵竹青）记者从酒泉卫星发射中心获悉，北京时间2022年10月29日9时01分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将试验二十号C星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部