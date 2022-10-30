原标题：数评新时代中国经济历史性跃升

数据来源 国家统计局官网 国家外汇管理局官网

彰显经济金融稳定器韧性

党的二十大报告指出，我国经济实力实现历史性跃升。其中，“外汇储备规模稳居世界第一”是重要标志之一。

外汇储备规模保持基本稳定，是维护国家经济金融安全的重要防线，是我国宏观经济稳健运行的重要保障。党的十八大以来，我国外汇储备规模保持基本稳定，有效增强了国际社会对我国经济发展的信心，对抵御外部冲击、维护国家经济金融安全发挥了重要作用。

从当前情况看，我国外汇储备规模保持总体稳定仍有坚实基础。尽管外部形势更趋复杂严峻，全球经济不稳定不确定因素明显增多，但我国经济总体延续恢复态势，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，国际收支结构稳健，经常账户保持合理规模顺差，人民币资产具有长期投资价值。

接下来，要充分发挥外汇储备在开放型经济建设中的积极作用，在做好风险防范的前提下，进一步完善外汇储备多元化运用。我国外汇储备经营管理须继续坚持安全、流动、保值、增值原则，对外汇储备进行审慎、规范、专业的投资运作，优化并动态调整投资组合和投资策略，尊重国际市场规则和惯例，维护和促进国际金融市场的稳定与发展。

外汇储备须始终将风险防范放在首位，不断提升对重大风险的识别、评估和管理能力，丰富风险管理工具箱，建立健全风险管理和内部控制体系。同时，积极拓展外汇储备多元化运用，服务国家对外战略。在安全、流动和保值增值的基础上，把可持续投资作为长期目标，不断探索完善中国特色的经营管理之路，为加快构建新发展格局、更好服务国家战略作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、陈键)

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