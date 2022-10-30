张 莹

原标题：组装出“点击化学”

2022年诺贝尔化学奖被授予美国科学家卡罗琳·贝尔托齐、卡尔·巴里·沙普利斯和丹麦科学家莫滕·梅尔达尔，以表彰他们在发展“点击化学”等方面的贡献。

“点击化学”的概念来自沙普利斯于21世纪初发表的一篇文章。

沙普利斯认为，让碳原子之间形成化学键是化学合成的一大障碍，来自不同分子的碳原子往往缺乏成键的化学动力，而人工激活反应的过程会导致许多不必要的副产物。他提出了一种更容易掌控的路径，即利用氮原子或氧原子作为“桥梁”，将具有完整“碳骨架”的小型分子拼接起来——这种方法就是“点击化学”。

沙普利斯认为，组合简单化学模块的方法可以创造出无穷无尽的分子种类，该方法可以生成与天然分子药物功能类似的新药，并可以实现工业规模生产。

此后不久，梅尔达尔和沙普利斯分别独立报告了“铜催化的叠氮化物-炔烃环加成”反应，这也被学界冠以“点击化学王冠上的明珠”的美誉。贝尔托齐的贡献则是将“点击化学”应用扩展到生物领域。

可以说，获得2022年诺贝尔化学奖的3位科学家开创了一种全新的化学理念。这种利用基础模块搭建出无穷架构的思路，是不是有点像乐高？

(责编：杨曦、陈键)

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